Uzman yorumladı, "Altın 2 bin dolar seviyesini görecek..." Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak?

ABD seçimlerini Joe Biden'in aldığını açıklamasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken, yerel piyasalarda Berat Albayrak'ın istifa haberi ile hareketlenme oldu. Altına yatırım yapan yatırımcılar uzmanların yaptığı altın tahmini yorumlarını araştırarak, altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap arıyor. Tacirler Yatırım'ın yaptığı altın analizinde altının ons fiyatının 2 bin dolar tahmini yapıldı. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanından altın beklentisi...

"ALTININ ONS FİYATI 2 BİN DOLAR SEVİYESİNE DOĞRU..."

Tacirler Yatırım'ın yaptığı açıklamalarda cuma günkü bültende altının ons fiyatının 1900 lira altında bir seviyede fiyat beklendiği belirtilmişti. Altın fiyatlarının 2000 bin dolar seviyesine doğru gideceği tahminlerini belirten şirket, altın fiyatlarının artmasının nedeni olarak, ABD seçimlerinde Joe Biden'in kazanmasının etkili olduğunu savunarak, dolar endeksinin gerilemesinin altın fiyatlarını artırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " 1950 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda ise yükseliş hareketinin 2000 seviyesine doğru devam edebileceğini ifade etmiştik. Cuma günü 1960 seviyesini test etmesinin ardından günü 1952 seviyesinden tamamlayan ons altın, 1950 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başardı. Bununla birlikte yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın fiyatları Asya seansında 1965 seviyesi üzerini test etti. Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD’de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazanması ile birlikte 92,15 seviyesi altına kadar gerileyen dolar endeksi etkili oldu." denildi.