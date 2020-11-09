Uzman yorumladı, "Altın 2 bin dolar seviyesini görecek..." Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne olacak?

ABD seçimlerini Joe Biden'in aldığını açıklamasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik devam ederken, yerel piyasalarda Berat Albayrak'ın istifa haberi ile hareketlenme oldu. Altına yatırım yapan yatırımcılar uzmanların yaptığı altın tahmini yorumlarını araştırarak, altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap arıyor. Tacirler Yatırım'ın yaptığı altın analizinde altının ons fiyatının 2 bin dolar tahmini yapıldı. Peki altın fiyatları yükselecek mi? İşte uzmanından altın beklentisi...
Tacirler Yatırım'ın yaptığı açıklamalarda cuma günkü bültende altının ons fiyatının 1900 lira altında bir seviyede fiyat beklendiği belirtilmişti. Altın fiyatlarının 2000 bin dolar seviyesine doğru gideceği tahminlerini belirten şirket, altın fiyatlarının artmasının nedeni olarak, ABD seçimlerinde Joe Biden'in kazanmasının etkili olduğunu savunarak, dolar endeksinin gerilemesinin altın fiyatlarını artırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, " 1950 seviyesi üzerinde tutunulması durumunda ise yükseliş hareketinin 2000 seviyesine doğru devam edebileceğini ifade etmiştik. Cuma günü 1960 seviyesini test etmesinin ardından günü 1952 seviyesinden tamamlayan ons altın, 1950 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başardı. Bununla birlikte yeni haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın fiyatları Asya seansında 1965 seviyesi üzerini test etti. Altın fiyatlarındaki yükselişte, ABD’de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden’ın kazanması ile birlikte 92,15 seviyesi altına kadar gerileyen dolar endeksi etkili oldu." denildi.
Açıklamada, ons altın fiyatının sabah saatlerinde 1962 dolar seviyesinde işlem gördüğü belirtilerek, önceki hafta kısa vadeli düşüş kanalını aşağı yönlü kıran ve Cuma günü itibariyle de günlük kapanış bazında 1950 dolar seviyesi üzerinde tutunmayı başaran ons altında yükseliş eğiliminin devam ettiği gösterildi. Altın fiyatları grafik analizinde göstergelerin önceki tahminlerle aynı olduğu ve altının ons fiyatının sonraki dönemlerde 2 bin dolar seviyesine doğru devam edeceği tahmini tekrar belirtildi.
Altın fiyatları ne olacak sorusuna cevap ayaran yatırımcılar, altının 2021 yılında nasıl fiyatlanacağını araştırmaya başladı. Koronavirüsten kaynanklanan nedenlerle teşviklerin tekrar artışa geçmesi, ikinci dalganın engellenmeye çalışılması, ABD seçimleri, ABD ve Çin gerilimi gibi birçok nedenden dolayı küresel piyasalar hareketli günler geçiriyor. Buna bağlı olarak altın fiyatları da günlük olarak hareketleniyor. Uzmanların güncel altın yorumlarını Mynet Finans'a eklemeye devam edeceğiz.
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