Uzman yorumladı; 'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'

Küresel piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı toplantıya kilitlendi. Toplantıyı bekleyen analistlerden, Powell konuşmasında piyasaları desteklemeye devam edecek ve piyasalarda kısa süreli hareketlenmelere neden olacak yorumu geldi. Öte yandan gram altın dolar ve TL kurundaki durumdan ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek sıkışmış durumda. Son 9 ayın en düşüşk seviyesine düşen altın fiyatları yükselen ABD Hazine tahvili faizlerinden etkilenmeye devam ediyor.
Eski FED Ekonomisti & Erste Bank CEO'su Erkin Şahinöz yaptığı açıklamada, "Bugün Powell konuşacak, önemli. 10 yıllık dolar faizini düşürmek için "getiri eğrisi" yönetiminden bahsedebilir. Kısa vadeli tahvil satıp uzun vadeli tahvil almak, eğriyi yataylaştırır ve baskıyı azaltır. Olası eğri vurgusunu takip etmelisiniz. Altın için de kritik.Piyasaların beklenenden hızlı bir ekonomik toparlanmayı fiyatlamasıyla, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi çarşamba günü 7 baz puan artış göstererek yüzde 1,47 seviyesine çıktıktan sonra altın 20 dolardan fazla değer kaybetti." yorumunda bulundu."
Dinamik Menkul günlük altın analizinde, gram altının 440.33 lira direncini takip ettiklerini vurgulayarak 450,19 lira seviyesini direnç olarak belirtti. Dinamik Menkul analizinde şu yorumu yayınladı;
"Kurlarda yükselişten etkilenerek güne yükselişle başlayan Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam etti. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini de aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız.
Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95
Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19 "
Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde, altının aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşlerini koruduklarını açıklayarak şu yorumu paylaştı;
"Altındaki geri çekilme devam ederken faizlerin de yükselişini sürdürmesi altındaki olası tepki alımını engelliyor. 1720 desteğinin de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği oluşabilir. 1700 bölgesine doğru geri çekilmeler kısa vadede yavaşlayabilir fakat altın için aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşünü koruyoruz.
Dirençler 1765.00 1795.00 1815.00
Destekler 1700.00 1675.00 1640.00"
Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk sosyal medya üzerinden yaptığı yorumda ons altın fiyatlarının diplerde durmaya devam ettiğini belirterek, "Ons altın diplerde tutunmaya devam ediyor. Bu grafikten güzel ekmek yedik, yedirdik. İzlemeye devam edelim. 1702 dolar destektir." ifadelerini kullandı. Baştürk'ün paylaştığı ons altın grafiği ise şöyle;
ALB Forex'in güncel altın analizinde şu açıklama yapıldı;
"Ons altında, derinleşen satışların ardından 1700 destek seviyesi test edildi. Sabah saatlerinde gelen tepki alımları ile hafif yükselişin görüldüğü ons altında, yukarı alanda 1740 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Ana direnç bölgesi olarak izlediğimiz 1760 seviyesi üzerine geçilmedikçe Fibo (61.8) ve düşüş kanalı destek bölgesine denk gelen 1685 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir.
Dirençler: 1740 / 1760 / 1788
Destekler: 1700 / 1685 / 1660
Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Kanal direncinin üzerinde fiyatlanan ve 30 mumluk ortalamanın altında seyreden fiyat, doji görüntüsü oluşturuyor. Yön tayin etmeye çalışan gram altın için 407.25 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Fiyatta pozitif bir görünüm oluşursa 414.30 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90"
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