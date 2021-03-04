Uzman yorumladı; 'Gram altında 450 lira direnç seviyesidir'

Küresel piyasaların gözü Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşam yapacağı toplantıya kilitlendi. Toplantıyı bekleyen analistlerden, Powell konuşmasında piyasaları desteklemeye devam edecek ve piyasalarda kısa süreli hareketlenmelere neden olacak yorumu geldi. Öte yandan gram altın dolar ve TL kurundaki durumdan ve küresel altın fiyatlarından etkilenerek sıkışmış durumda. Son 9 ayın en düşüşk seviyesine düşen altın fiyatları yükselen ABD Hazine tahvili faizlerinden etkilenmeye devam ediyor. "GETİRİ EĞRİSİ" YÖNETİMİNDEN BAHSEDEBİLİR Eski FED Ekonomisti & Erste Bank CEO'su Erkin Şahinöz yaptığı açıklamada, "Bugün Powell konuşacak, önemli. 10 yıllık dolar faizini düşürmek için "getiri eğrisi" yönetiminden bahsedebilir. Kısa vadeli tahvil satıp uzun vadeli tahvil almak, eğriyi yataylaştırır ve baskıyı azaltır. Olası eğri vurgusunu takip etmelisiniz. Altın için de kritik.Piyasaların beklenenden hızlı bir ekonomik toparlanmayı fiyatlamasıyla, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi çarşamba günü 7 baz puan artış göstererek yüzde 1,47 seviyesine çıktıktan sonra altın 20 dolardan fazla değer kaybetti." yorumunda bulundu."

GRAM ALTINDA 450 LİRA DİRENÇ SEVİYESİ Dinamik Menkul günlük altın analizinde, gram altının 440.33 lira direncini takip ettiklerini vurgulayarak 450,19 lira seviyesini direnç olarak belirtti. Dinamik Menkul analizinde şu yorumu yayınladı; "Kurlarda yükselişten etkilenerek güne yükselişle başlayan Gram Altın, 416,91 direnç seviyesi altında fiyatlanmaya devam etti. Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bazda kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 395,16 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini de aşması durumunda ise 440,33 direncini takip ediyor olacağız. Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95 Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19 " Milyarder iş insanı: Altın öldü, Bitcoin ve Ethereum güçlendi! ALTIN İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER BASKIN Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde, altının aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşlerini koruduklarını açıklayarak şu yorumu paylaştı; "Altındaki geri çekilme devam ederken faizlerin de yükselişini sürdürmesi altındaki olası tepki alımını engelliyor. 1720 desteğinin de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği oluşabilir. 1700 bölgesine doğru geri çekilmeler kısa vadede yavaşlayabilir fakat altın için aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşünü koruyoruz.