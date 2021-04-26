Uzmandan çarpıcı gram altın yorumu! "Sabırlı olun" dedi, gram altının 550 lira seviyesi için tarih verdi!

Uzun bir dönem yatay seyreden ons altın son dönemde yükselişe geçti. 1780 dolar seviyelerinden işlem gören ons altına dolar kurundaki hareketlilik de eklenince altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Daha önce 2 bin dolar seviyelerini aşan ons altının uzun vade de tekrar 2 binli seviyelere ulaşması öngörülüyor. Uzmanlar yatırımcılara altının her zaman güvenli liman olduğunu hatırlatırken altının uzun vade de kazançlı bir yatırım aracı olduğunu söylüyor.

"YAZ SONU GRAM ALTINDA HEDEF 500-550 LİRA CİVARI"

Altında ki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, ‘’Altında ki çıkışın devam edeceğini öngörüyoruz. Dolar kurunun etkisiyle de bir hareketlilik mevcut. Ons altın şuan 1780 civarında. 1815 dolar direnç seviyesinin üzerinde bir tutunma olursa daha yukarı hızlı bir yükseliş olabilir. Yaz aylarının sonlarına doğru gram altının 500 - 550 seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Altının yatırımcısı sakin ve sabırlı olsun’’ dedi.

"FİZİKSEL OLARAK ALTIN EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI"

Altının güvenli ve uzun vade yatırım aracı olduğunun altını çizen Gözüm, ‘’Son dönemde kripto para borsalarında ki belirsizlik ve dolandırıcılık haberlerini görüyoruz. Fiziksel olarak altın yatırımı her zaman güvenlidir. Altın binlerce yıldır vardı ve öyle de var olmaya devam edecektir. 2021 ortalarında pandeminin son bulmasını öngörürsek altın ve gümüşün sanayide de kullanılmasıyla altın fiyatları yükselecektir. Altın yatırımcısı sabırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

İHA



