Uzmanından yıl sonu altın tahmini... 2021'de gram altın fiyat tahmini! Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana hayatımıza giren koronavirüsten dolayı küresel ekonomi piyasalarında dengeler değişirken altın fiyatları da yükselişe devam ediyor. haftayı rekor üstüne rekor kırarak geçiren altın fiyatları yatırımcısını sevindiriyor. Yıl sonu altın fiyatları ne olacak, yıl sonu altın fiyat tahminleri var mı sorularını sorarak araştırma yapan vatandaşlar için Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner'e yıl sonu altın fiyat tahminini sorduk. Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

YIL SONUNDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz.