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Uzmanından yıl sonu altın tahmini... 2021'de gram altın fiyat tahmini! Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.10.2020 10:43 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının yeni haftaya tırmanışla başlaması ve gram fiyatının 500 lirayı geçmesinin ardından vatandaşlar yıl sonu altın fiyat tahminlerini araştırmaya başladı. 2021 yılında altın fiyatları ne olur araştıran vatandaşlara, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner'in gram altını için yıl sonu fiyat tahmini haberimizde. Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Uzmanından yıl sonu altın tahmini... 2021'de gram altın fiyat tahmini! Altın yıl sonunda ne kadar olacak?

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana hayatımıza giren koronavirüsten dolayı küresel ekonomi piyasalarında dengeler değişirken altın fiyatları da yükselişe devam ediyor. haftayı rekor üstüne rekor kırarak geçiren altın fiyatları yatırımcısını sevindiriyor. Yıl sonu altın fiyatları ne olacak, yıl sonu altın fiyat tahminleri var mı sorularını sorarak araştırma yapan vatandaşlar için Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner'e yıl sonu altın fiyat tahminini sorduk. Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.

yıl sonu altın tahminleri

YIL SONUNDA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz.

yıl sonu altın tahminleri

Altın her zaman yatırımcısına kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön görüyorum. Özellikle düğünlerin bir saatte düşürülmesinden, çalgının ya da halayın kaldırılmasından, oyunların oynanamamasından dolayı insanlar düğünlerde eskisi gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi. Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar düğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çiftler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar.

yıl sonu altın tahminleri

2021 ALTIN FİYAT TAHMİNİ

6 adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2 metre ya da 1,5 metre zincir alacakken, daha sade, daha uygun zincir takıyorlar. Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor. Tekrar kazandırmaya devam edecektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını öneriyorum" dedi.

yıl sonu altın tahminleri

KAYNAK:İHA

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