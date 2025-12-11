FİNANS

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yaptığı duyuruda radikal bir değişiklik olmadığına dikkati çekerek, kullanılan dilin bir önceki toplantıya göre risk vurgusundan uzaklaşarak daha dengeli hale geldiğini ve faiz indirimlerinin ocak ayında da sürebileceği ihtimaline işaret etti.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kasım ayında tüketici enflasyonu, gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir." ifadesine yer verildi.

Son çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen duyuruda, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Uzmanlar, TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuru metninde radikal bir değişiklik olmamasına karşın kullanılan dilin bir önceki toplantıya göre risk vurgusundan uzaklaşarak daha dengeli hale geldiğini belirterek, faiz indirimlerinin ocak ayında da sürebileceği ihtimaline işaret etti.
"DAHA OLUMLU BİR GÖRÜNÜM"

AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "TCMB Para Politikası Kurulu, enflasyon ana eğilimindeki gerilemeye ve talep koşullarının dezenflasyona verdiği desteğin sürdüğüne vurgu yaparak önceki toplantıya göre daha olumlu bir enflasyon görünümü sunmuştur." dedi.

Bürümcekçi, TCMB'nin risklere karşı koridor üst sınırı genişliğini asimetrik olarak yüksek tutmaya devam ettiğinin görüldüğünü belirterek, Bankanın beklentilere ve fiyatlamalara paralel bir adımla devam etmesinin Türk lirası açısından nötr bir gelişme olduğunu söyledi.

Kurulun makroihtiyati çerçeve ve likiditeye yönelik mesajlarının yine değişmediğini ve bu alanlarda temkinli duruşun korunmaya devam edileceğini düşündürdüğünü vurgulayan Bürümcekçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurul, 'Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir' mesajını tekrarlayarak henüz kredi sınırları için bir gevşeme planı içinde olmadığı mesajını verirken, 'likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir' cümlesini de tekrarlayarak gerekli olması durumunda döviz talebine karşı likidite yönetiminin etkin bir şekilde kullanılmaya devam edileceği sinyali vermiştir."

"DAHA DENGELİ BİR ZEMİNE OTURDU"

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Dr. Kutay Gözgör de TCMB'nin 200 baz puan beklentilerinin hafif altında 150 baz puanlık faiz indirimi yaptığını belirtti.
Karar metninde dengeli bir ton izlendiğini ve dezenflasyon sürecine olan güveni desteklendiğini gözlemlediklerini ifade eden Gözgör, "Metinde radikal bir değişiklik olmamasına karşın kullanılan dilin bir önceki toplantıya göre risk vurgusundan uzaklaşarak daha dengeli bir zemine oturduğunu görüyoruz." dedi.

Gözgör, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeye paralel olarak faiz indirim sürecinin devam etmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu çerçevede, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 31'in hafif altında gerçekleşmesini, politika faizinin ise kademeli indirimlerle 2026 yıl sonunda yüzde 28 seviyesinde oluşmasını öngörüyoruz."
FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Ata Yatırım Araştırma Müdürü Zeynep Erman da "Bizim beklentimiz 100 baz puan indirim yönündeydi. Kasım ayında beklenenin altında gerçekleşme kaydeden enflasyon verileri sonrasında PPK'dan faiz indirimi beklentileri 150 baz puana yükselmişti." dedi.
Erman, PPK metninde, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğü, ayrıca enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği mesajı verildiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte aralık ayı enflasyonunun da dezenflasyonu desteklemesini beklediğimizden ocak ayında da faiz indirimi sürecinin devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal de "Kasım ayına ait beklenenden düşük enflasyon verilerinin ardından 150 baz puanlık faiz indirimini bekliyorduk."dedi. Drimal, TCMB'nin ocak ayı toplantısında da 150 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulundu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

