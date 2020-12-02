Uzmanlardan 2021 altın yorumu ve grafiği... 2021 altın yılı mı olacak?

Altın fiyatları, ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketi çalışmaları nedeniyle artış kaydetti. Zayıflayan dolar ve altın, aşı gelişmelerinden daha çok ABD’nin ekonomik durumundan etkilenmesiyle birlikte yatırımcıların kaybını durdurdu. Moderna’nın son haberlerinde yer alan koronavirüs aşısının yüksek derecede etkili olması ve aşının herhangi bir güvenlik sorununa yol açmamasıyla nedeniyle şirket ABD’deki bazı kuruluşlara izin için başvuruda bulundu. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada altın fiyatlarını etkileyen ABD ekonomisinin durumunun aşı haberlerine rağmen belirsiz olduğunu belirtti. Yatırımcılar altın fiyatları ne olacak merak ederken uzmanlar altın tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Peki altın 2021 yılında ne olacak? İşte uzmanlardan güncel altın grafiği ve 2021 altın beklentileri yorumları... ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ? ABD'de tekrar teşvik paketlerinin görüşülmesiyle birlikte altın piyasası canlandı. Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi Demokratların yeni mali teşvik paketini sunarken Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Cumhuriyetçilere daha küçük bir mali teşvik paketini içeren planının revizesini dağıttı. Bu süreçte spot altın Salı gününde yüzde 2.2'ye çıktıktan sonra TSİ 07:58’de yüzde 0.32 değer kaybederek ons başına 1809,50 seviyesinde seyretmeye devam etti. Peki altın fiyatları düşecek mi? 10 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası toplantısında nasıl kararlar alınacak. Altın fiyat tahminini değerlendiren İnvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu; "Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var." dedi.

2021'DE ALTIN NE KADAR OLACAK? 2021 yılının gelmesine bir aydan daha kısa süre kaldı. Yatırımcılar 2021 altın fiyat tahminlerini araştırırken, Topçu açıklamasına 2021 altın tahminini de ekleyerek; "Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil. Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak." dedi. "ALTIN DÜŞTÜ FAKAT ÖLMEDİ" Aşı haberlerinin ardından küresel ekonomide ılımlı bir hava hakimken, yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi. Küresel hisse piyasalarında Kasım ayı ile rekor bir dönem geçirdi. ABD'de yapılan aşı açıklaması ise altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. ABD'de iki üst düzey sağlık yetkilisi, ABD'nin aşılanma süresinin yıl sonuna kadar tamamlayacağını belirtti. Oversea-Chinese Banking Group Ekonomisti Howie Lee yayınladığı notta, altın fiyat tahmini için; "Altının bu sene yükselmesine neden olan parasal ve mali genişleme, rekor düşük tahvil faizleri, reel faizlerin düşmesi gibi faktörler hala değişmiş değil. ABD’de koronavirüs vakaları artıyor ve aşının ne zaman geleceğine bakılmaksızın bir mali teşvik paketine daha ihtiyaç olacak. Altın düştü fakat ölmedi." dedi.