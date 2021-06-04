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Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı! İşte Zonguldak'a yapılan yeni yatırımlar

04.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın çehresini değiştirecek dev projelerden biri daha hizmete giriyor. Temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından atılan Zonguldak Uzun Mehmet Camii bugün Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından ibadete açılıyor.

Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı! İşte Zonguldak'a yapılan yeni yatırımlar

Uzun Mehmet Camii ile birlikte Zonguldak'a 22 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan da kazandırılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yapımına 2019 yılının Eylül ayında başlanan Zonguldak Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare alana inşa edildi.

Geleneksel mimarinin en özel örneklerinin sergilendiği ve ince işçiliğiyle dikkat çeken camide 6 bin kişilik kapalı ve 7 bin 500 kişilik açık alan bulunuyor.

ÖZEL İŞÇİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Toplamda 22 kubbenin bulunduğu camide her birinde 3 şerefe bulunan 71 metre uzunluğunda 4 adet minare inşa edildi. Caminin ana kapısı sedef işlemeli kündekâri sistemiyle yapılırken, kapının yapımı 1 yılda tamamlandı. Camide dış cephe kaplamasında taraklı Ünye taşı, iç cephe kaplamada ise honlu Ünye taşı kullanıldı. Uzun Mehmet Camii için özel olarak tasarlanan çiniler İznik’te üretilirken caminin halısı ise özel olarak Manisa’da dokundu.

Uzun Mehmet Camii, bölgedeki otopark ihtiyacına da cevap verecek şekilde inşa edildi. Camiyi ziyaret edenlerin kullanımı için 200 araçlık otopark yapıldı.
Kadınlar için ayrılan ibadet alanlarının yanı sıra bebek bakım odası da bulunan camide ayrıca bir de ahşap çay evi yer alıyor.

22 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Uzun Mehmet Camii çevresinde 22 bin metrekarelik yeşil alan tasarlandı. Bu alanda çocuklar için oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, egzersiz aletleri, basketbol sahası, kaykay pisti bulunuyor. Ayrıca denize uzanan bir seyir terasıyla Zonguldak'ın güzellikleri izlenebilecek.

MİHRAP CEPHESİNE ZONGULDAK KÖMÜRÜ

Tasarım özellikleriyle dikkat çeken Uzun Mehmet Camii’nin dış cephesindeki hat detaylarına Zonguldak taş kömürü de eklendi. Mihrap cephesine yerleştirilen ve hat sanatıyla yazılan “Ya Allah” yazısının malzemelerine Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan alınan Zonguldak kömürü toz olarak ilave edildi.

DEV YATIRIMLARLA ZONGULDAK'IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bir dizi açılış yapacağı Zonguldak'ta çevre yenileme ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin çehresi de değişiyor.
Zonguldak'ın siluetini bozan Fevkani Köprüsü kaldırılırken altındaki dükkânlar da yeni yapılacak modern iş merkezine taşınacak.

Şehrin merkezindeki, 120 yıllık lauvar alanı yanında bulunan parkla birleştirilerek, 46 bin metrekare büyüklüğünde bir millet bahçesi Zonguldak'a kazandırılacak.
Bir millet bahçesi de Kozlu ilçesine yapılıyor. Proje ve tasarım çalışmalarının tamamlandığı millet bahçesi 136 bin metrekarelik sosyal donatı ve yeşil alanıyla Kozlu ilçesine kazandırılacak.

Zonguldak sahil şeridindeki 41 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılırken yine sahil şeridindeki Uzun Mehmet Camii ile birlikte Zonguldak'ın yeşil bir silüeti olacak.

Fotoğraf: AA

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Cumhurbaşkanı Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan
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