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Uzun zaman sonra bir ilk yaşandı! Dev ilaç firmasına dava açıldı

22.06.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman ilaç şirketi Bayer'e uzun bir süre sonra ilk kez ABD’de tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle dava açıldı. Dava için duruşma tarihi ise henüz belirlenmedi.

Uzun zaman sonra bir ilk yaşandı! Dev ilaç firmasına dava açıldı

Uzun bir aradan sonra, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer aleyhine tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle ABD'de yeniden dava açıldı.

Davacı Michael Langford’ın avukatları, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin Langford’un kanserine yol açtığı iddiasıyla Kaliforniya eyaletinde San Francisco'daki bir mahkemede Alman şirket aleyhine dava açtı.

ABD'DE AÇILAN İLK DAVA

Dava için henüz bir duruşma tarihi belirlenmezken, uzun bir aradan sonra Bayer aleyhine tartışmalı ot öldürücü glifosat nedeniyle ABD’de açılan ilk dava olması dikkati çekti.

Alman şirket yaklaşık bir yıl önce yabani otlara karşı kullanılan glifosat maddesini içeren tarım ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 11,6 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Bununla birlikte, şirket aleyhine açılan 125 bin davanın 30 bini bekleme aşamasındaydı.

26 Mayıs’ta ABD San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı Vince Chhabria, Bayer’in glifosat etken maddesi nedeniyle kansere yol açtığı iddia edilen Roundup ile ilgili ABD’de toplu dava açılmasını engellemek için önerdiği 2 milyar dolarlık planı reddetmişti.

Bayer, 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın almasının ardından Monsanto'nun geliştirdiği Roundup isimli glifosat içeren zirai ilacın kanser oluşumunu tetikleyen önemli bir unsur olduğunu iddia edenlerin açtığı davalarda milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Bayer, glifosat hakkındaki iddiaları reddederken, 2015 yılında Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Kaynak: AA

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