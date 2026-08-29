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Vadeli mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 32 günlük getiri yarışı kızıştı!

Yüksek enflasyon ortamında birikimlerini risksiz ve güvenli araçlarda değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için vadeli mevduat faiz oranlarında yeni tablolar netleşti. Bankaların rekabeti kızışırken, 250 bin TL ve üzeri tutarların 32 günlük net getirileri yatırımcıların yüzünü güldürüyor.

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu en yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda, bankaların fonlama ihtiyaçları ve vadeli mevduat oranlarındaki hareketlilik devam ediyor. Enflasyona karşı birikimlerinin değerini korumayı hedefleyen vatandaşlar, kısa vadeli ve düşük riskli yatırım aracı olarak öne çıkan 32 günlük mevduat hesaplarına büyük ilgi gösteriyor.

Son dönemde bankaların sunduğu 'hoş geldin' kampanyaları, dijital bankacılık fırsatları ve katılım bankalarının kâr payı oranları ile birlikte piyasadaki getiri rekabeti adeta tavan yaptı. Piyasadan alınan güncel verilere göre; Türkiye Finans, Hayat Finans, Getirfinans, Akbank, DenizBank ve Garanti BBVA gibi önde gelen finans kuruluşları cazip mevduat oranları sunmaya devam ediyor.

Yapılan son güncellemelerle birlikte, 250 bin TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonundaki net kazancı bankadan bankaya ciddi farklılıklar göstermektedir. Birçok bankada söz konusu tutarın aylık getirisi 7 bin 500 TL seviyelerini aşarak yatırımcılara önemli bir ek gelir fırsatı tanıyor. Tutarlar yükseldikçe elde edilen net getiri miktarı da katlanarak artıyor. Mevduat faizi yarışında en yüksek oranı sunan bankayı seçmek isteyen tasarruf sahipleri, bankaların güncel faiz oranlarını ve vadeli hesap kampanyalarını yakından takip ediyor.

Sonuç olarak, dalgalı piyasa koşullarında tasarruflarını riske atmadan değerlendirmek isteyenler için vadeli mevduat cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve avantajlı vadeli mevduat paketleri piyasadaki rekabeti canlı tutarken, birikim yapacakların mevduat hesaplarını tercih etmeden önce oranları detaylıca karşılaştırmaları önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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