Vadeli mevduat faizlerinde oranlar güncellendi: 32 günlük getiri yarışı kızıştı!

Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu en yüksek 32 günlük vadeli mevduat kazançları belli oldu.

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları doğrultusunda, bankaların fonlama ihtiyaçları ve vadeli mevduat oranlarındaki hareketlilik devam ediyor. Enflasyona karşı birikimlerinin değerini korumayı hedefleyen vatandaşlar, kısa vadeli ve düşük riskli yatırım aracı olarak öne çıkan 32 günlük mevduat hesaplarına büyük ilgi gösteriyor.

Son dönemde bankaların sunduğu 'hoş geldin' kampanyaları, dijital bankacılık fırsatları ve katılım bankalarının kâr payı oranları ile birlikte piyasadaki getiri rekabeti adeta tavan yaptı. Piyasadan alınan güncel verilere göre; Türkiye Finans, Hayat Finans, Getirfinans, Akbank, DenizBank ve Garanti BBVA gibi önde gelen finans kuruluşları cazip mevduat oranları sunmaya devam ediyor.

Yapılan son güncellemelerle birlikte, 250 bin TL tutarındaki birikimin 32 günlük vade sonundaki net kazancı bankadan bankaya ciddi farklılıklar göstermektedir. Birçok bankada söz konusu tutarın aylık getirisi 7 bin 500 TL seviyelerini aşarak yatırımcılara önemli bir ek gelir fırsatı tanıyor. Tutarlar yükseldikçe elde edilen net getiri miktarı da katlanarak artıyor. Mevduat faizi yarışında en yüksek oranı sunan bankayı seçmek isteyen tasarruf sahipleri, bankaların güncel faiz oranlarını ve vadeli hesap kampanyalarını yakından takip ediyor.

Sonuç olarak, dalgalı piyasa koşullarında tasarruflarını riske atmadan değerlendirmek isteyenler için vadeli mevduat cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve avantajlı vadeli mevduat paketleri piyasadaki rekabeti canlı tutarken, birikim yapacakların mevduat hesaplarını tercih etmeden önce oranları detaylıca karşılaştırmaları önem taşıyor.