Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İlk olarak 2017 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu BES uygulaması, 45 yaşını doldurmamış ve Türk vatandaşı olan tüm çalışanları bünyesine katmayı hedefler. İşverenlerin bu kapsama dahil olan tüm çalışanları için BES hesabı açmak zorunluluğu bulunur. BES hesabı açılan kişilerin maaşından her ay belli bir miktar kesilerek BES hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

Devlet, bu sistemde minimum 10 yıl süre ile kalan kişilere toplam birikimlerinin %5 'i kadar bir katkı sağlar. BES için maaşlardan yapılacak kesinti ise %3'lük bir oran. BES'e katılma zorunluluğu vardır. Ancak çalışan istediği an bu sistemden ayrılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi, bazı avantajlara sahip olsa da birçok çalışan maaşlarından kesinti yaşanmasını istemedikleri için iptal etmenin yollarını arıyor. "Vakıf emeklilik BES iptali nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun cevabı tüm detaylarıyla yazımızın devamında...

Vakıf Emeklilik Nasıl İptal Edilir?

Vakıfbank ile anlaşması bulunan şirketlerin çalışanlar, birkaç farklı yöntemle Vakıf emeklilik BES iptalini gerçekleştirebilir. Vakıf Emeklilik ayrılma ve Vakıf Emeklilik BES çıkış işlemi için izleyebileceğiniz adımları sizler için tek tek açıkladık.