FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), var olan emeklilik uygulamasının tamamlayıcısı olarak görülebilir. Her işveren işe aldığı sigortalıya bireysel emeklilik hesabı açmak zorundadır. Bu hesapta biriken meblağ emeklilik hak edildiğinde sigortalıya ödenir. Ancak çalışanlar istedikleri taktirde BES üyeliklerini iptal etme haklarına da sahiptir. Peki, Vakıfbank müşterileri bu durumda ne yapabilir? Vakıf BES iptali nasıl yapılır?

Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İçindekiler

  • Vakıf Emeklilik Nasıl İptal Edilir?
  • SMS ile Vakıf Emeklilik BES İptali
  • BES Robotunu Kullanarak Vakıf Emeklilik Otomatik Bes İptali
  • Telefon ile Vakıf Emeklilik BES İptali
  • WhatsApp Üzerinden Vakıf Emeklilik BES İptali

İlk olarak 2017 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu BES uygulaması, 45 yaşını doldurmamış ve Türk vatandaşı olan tüm çalışanları bünyesine katmayı hedefler. İşverenlerin bu kapsama dahil olan tüm çalışanları için BES hesabı açmak zorunluluğu bulunur. BES hesabı açılan kişilerin maaşından her ay belli bir miktar kesilerek BES hesaplarına otomatik olarak aktarılır.

Devlet, bu sistemde minimum 10 yıl süre ile kalan kişilere toplam birikimlerinin %5 'i kadar bir katkı sağlar. BES için maaşlardan yapılacak kesinti ise %3'lük bir oran. BES'e katılma zorunluluğu vardır. Ancak çalışan istediği an bu sistemden ayrılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi, bazı avantajlara sahip olsa da birçok çalışan maaşlarından kesinti yaşanmasını istemedikleri için iptal etmenin yollarını arıyor. "Vakıf emeklilik BES iptali nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun cevabı tüm detaylarıyla yazımızın devamında...

Vakıf Emeklilik Nasıl İptal Edilir?

Vakıfbank ile anlaşması bulunan şirketlerin çalışanlar, birkaç farklı yöntemle Vakıf emeklilik BES iptalini gerçekleştirebilir. Vakıf Emeklilik ayrılma ve Vakıf Emeklilik BES çıkış işlemi için izleyebileceğiniz adımları sizler için tek tek açıkladık.

SMS ile Vakıf Emeklilik BES İptali

Vakıf Emeklilik BES cayma işlemini SMS yoluyla gerçekleştirmek mümkün. SMS ile Vakıfbank BES iptali oldukça hızlı.

  • SMS ile iptal işlemini yapmak için telefonunun mesajlar bölümüne giriş yaparak yeni bir mesaj metni hazırlayın.
  • Mesaj alanına; "VEML" boşluk "TC Kimlik Numarası" boşluk "CAYMA" boşluk "Doğum Tarihi (gg.aa.yyyy)" yazarak 4933'e gönderin.
  • Kısa mesajı gönderdiğiniz BES iptal başvurunuz tamamlamış olursunuz.

SMS ile BES iptali başvurunuz Vakıf Emeklilik tarafından değerlendirmeye alınır. Başvurunun alınmasının ardından 10 iş günü içerisinde iptal onaylanır ve tarafınıza para iadesi yapılır.

Mobil Şube veya İnternet Şubesi Aracılığıyla Vakıf Emeklilik BES İptali
Vakıf Emeklilik BES iptalini, mobil şubeyi veya internet şubesini kullanarak yapabilirsiniz. Vakıf Emeklilik mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yaparak "Otomatik BES Cayma" seçeneğini takip ederek cayma talebinde bulunabilirsiniz.

BES Robotunu Kullanarak Vakıf Emeklilik Otomatik Bes İptali

  • Otomatik BES iptal hakkınız için SMS ile bilgi mesajı aldıktan sonra internet sitesine giderek sayfanın sağ altında bulunan "Otomatik BES Robotu"na tıklayın.
  • Ardından "Görüşmeyi Başlat" butonuna tıklayın.
  • Karşınıza çıkan sohbet penceresinde, "Size nasıl yardımcı olabiliriz?" başlıklı otomatik bir mesaj açılacaktır. Bu penceredeki sohbet alanına, "Otomatik BES cayma hakkı" yazarak gönderin.
  • Talebinizin ardından size, BES avantajlarını kapsayan otomatik mesaj gönderilecektir. Vakıf Emeklilik BES iptal işlemini gerçekleştirmekten eminseniz, mesaj alanına TC kimlik numaranızı yazarak iptal işlemini tamamlayın.

Telefon ile Vakıf Emeklilik BES İptali

Vakıf Emeklilik BES iptali için tercih edebileceğiniz diğer bir yol da telefon ile müşteri hizmetlerine bağlanarak talebinizi iletmek.

  • Otomatik BES iptali için kurulan 0 850 222 9 237 numaralı hattı arayabilirsiniz. Vakıf Emeklilik çağrı merkezine cayma talebinizi iletebilir ve BES çıkış işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

WhatsApp Üzerinden Vakıf Emeklilik BES İptali

Vakıf Emeklilik BES çıkışı için WhatsApp üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Vakıf Emeklilik'in 0549 802 47 75 numaralı WhatsApp numarası üzerinden bağlantıya geçerek BES cayma işlemini yapabilirsiniz. WhatsApp ile cayma talebinizi iletmek diğer seçeneklere göre çok daha pratik bir çözüm sunacaktır.

Vakıf Emeklilik Talep Formu Doldurarak BES İptali
Vakıf Emeklilik iptal formunu doldurarak da BES iptal hakkınızı kullanabilirsiniz.

  • BES iptali için ayrılma talep formunu eksiksiz bir şekilde doldurup Vakıf Emeklilik'e teslim etmeniz gerekir.
  • Formu teslim ettiğiniz andan itibaren 20 iş günü içerisinde BES iptali işleminiz gerçekleşir.
  • Ancak belirtmeliyiz ki, bu işlem diğer yöntemlerden daha uzun sürebilir.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
SGK prim borcu siliniyor mu?SGK prim borcu siliniyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!
Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!
Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Bakan Selçuk duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Altın alacaklar dikkat!
Altın alacaklar dikkat!
Asgari ücret zammı son durum!
Asgari ücret zammı son durum!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Koronavirüs salgını konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara- Sivas arası 2 saate düşüyor! Projede sona yaklaşıldı
İki il arası 2 saate düşüyor!
Elektrik faturalarından “temsil, ağırlama” kalemi kaldırıldı
Elektrik faturalarından “temsil, ağırlama” kalemi kaldırıldı
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? İşten çıkarma yasağı son durum
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İstanbul’da suya yüzde 40 zam talebi
İstanbul’da suya yüzde 40 zam talebi
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Koronavirüs ilgiyi arttırdı! Çiftçiler ürün yetiştiremiyor
Ziraat BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim
Ziraat BES iptali nasıl yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.