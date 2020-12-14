Vakıf Emeklilik BES iptali nasıl yapılır? BES iptal formu, SMS ve İletişim

İlk olarak 2017 tarihinde yürürlüğe giren zorunlu BES uygulaması, 45 yaşını doldurmamış ve Türk vatandaşı olan tüm çalışanları bünyesine katmayı hedefler. İşverenlerin bu kapsama dahil olan tüm çalışanları için BES hesabı açmak zorunluluğu bulunur. BES hesabı açılan kişilerin maaşından her ay belli bir miktar kesilerek BES hesaplarına otomatik olarak aktarılır.
Devlet, bu sistemde minimum 10 yıl süre ile kalan kişilere toplam birikimlerinin %5 'i kadar bir katkı sağlar. BES için maaşlardan yapılacak kesinti ise %3'lük bir oran. BES'e katılma zorunluluğu vardır. Ancak çalışan istediği an bu sistemden ayrılabilir. Bireysel Emeklilik Sistemi, bazı avantajlara sahip olsa da birçok çalışan maaşlarından kesinti yaşanmasını istemedikleri için iptal etmenin yollarını arıyor. "Vakıf emeklilik BES iptali nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun cevabı tüm detaylarıyla yazımızın devamında...
Vakıfbank ile anlaşması bulunan şirketlerin çalışanlar, birkaç farklı yöntemle Vakıf emeklilik BES iptalini gerçekleştirebilir. Vakıf Emeklilik ayrılma ve Vakıf Emeklilik BES çıkış işlemi için izleyebileceğiniz adımları sizler için tek tek açıkladık.
Vakıf Emeklilik BES cayma işlemini SMS yoluyla gerçekleştirmek mümkün. SMS ile Vakıfbank BES iptali oldukça hızlı.
SMS ile BES iptali başvurunuz Vakıf Emeklilik tarafından değerlendirmeye alınır. Başvurunun alınmasının ardından 10 iş günü içerisinde iptal onaylanır ve tarafınıza para iadesi yapılır.
Mobil Şube veya İnternet Şubesi Aracılığıyla Vakıf Emeklilik BES İptali
Vakıf Emeklilik BES iptalini, mobil şubeyi veya internet şubesini kullanarak yapabilirsiniz. Vakıf Emeklilik mobil uygulamasına veya internet şubesine giriş yaparak "Otomatik BES Cayma" seçeneğini takip ederek cayma talebinde bulunabilirsiniz.
Vakıf Emeklilik BES iptali için tercih edebileceğiniz diğer bir yol da telefon ile müşteri hizmetlerine bağlanarak talebinizi iletmek.
Vakıf Emeklilik BES çıkışı için WhatsApp üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.
Vakıf Emeklilik'in 0549 802 47 75 numaralı WhatsApp numarası üzerinden bağlantıya geçerek BES cayma işlemini yapabilirsiniz. WhatsApp ile cayma talebinizi iletmek diğer seçeneklere göre çok daha pratik bir çözüm sunacaktır.
Vakıf Emeklilik Talep Formu Doldurarak BES İptali
Vakıf Emeklilik iptal formunu doldurarak da BES iptal hakkınızı kullanabilirsiniz.
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