VakıfBank 300 milyon dolarlık kredi sağladı

VakıfBank, tarihindeki ilk fonlama işlemini gerçekleştirerek, Asya Altyapı Yatırım Bankasından (AIIB) 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kredi temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla yürütülen işbirliklerini çeşitlendirmeyi sürdüren VakıfBank, uluslararası piyasalardan uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak teminine devam ediyor.

Banka, daha önce çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla imzalanan 1,5 milyar avro tutarındaki işlemin Dünya Bankası İcra Kurulunda onaylanmasının ardından, bu kez de AIIB ile ilk işbirliğini hayata geçirdi.

Bankanın AIIB ile imzaladığı kredi anlaşması kapsamında temin edilen 10 yıl vadeli 300 milyon dolarlık kaynağın, depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşası ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyaçlarında kullanılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu fonlamanın Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti.

Uluslararası fonların ülkeye kazandırılması için bütün enstrümanları etkin şekilde kullandıklarını vurgulayan Üstünsalih, "VakıfBank ile AIIB arasında gerçekleştirilen bu ilk fonlama işlemi, çok uluslu kalkınma kuruluşlarıyla işbirliklerimizi coğrafi olarak çeşitlendirdiğimiz ve derinleştirdiğimiz önemli bir adım niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl itibarıyla yurt dışı fonlama stratejilerinde çok uluslu kalkınma bankalarıyla ilişkileri derinleştirmeyi önceliklendirdiklerini aktaran Üstünsalih, mayısta Çin Kalkınma Bankası ile 4 milyar yuan tutarında kredi anlaşması imzaladıklarını, ardından Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından 10 yıl vadeli 1,5 milyar avroluk kredinin onaylandığını hatırlattı.

AIIB'den sağlanan 300 milyon dolarlık yeni fonlamayla çok uluslu kalkınma kuruluşlarından temin edilen toplam kaynağın yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını kaydeden Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AIIB'den sağladığımız söz konusu fonlama ile bir yandan depremden etkilenen bölgelerde konut ve sosyal altyapının yeniden inşasına katkı sağlayacak projeleri, diğer yandan da KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi gibi iklim dostu yatırımlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Yurt dışından sağladığımız uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynakları reel sektöre yönlendirirken, ilave döviz geliri üretme potansiyeli sunan verimlilik odaklı yatırım kredilerine öncelik vererek, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

