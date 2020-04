VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında bireysel ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirterek, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte firmalar bazında ise 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik." dedi.

Üstünsalih, "Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan bireysel ve şirketlere yönelik destek paketleri hakkında bilgi veren Üstünsalih, kimsenin daha önce tecrübe etmediği bir sürecin yaşandığını söyledi.

Üstünsalih, pandeminin ilk gününden itibaren önlemler alarak, hızla sürece adapte olduklarını belirtti.

Güçlü alt yapıları, tüm bankacılık işlemlerini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebilmek için tam donanıma sahip olduklarını anlatan Üstünsalih, "İhtiyaca göre alt yapımızı daha da güçlendirme çalışmalarımız her gün, her saat devam ediyor. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi tek önceliğimiz müşterilerimiz. İşlemlerini hızlı ve güvenli kanallar üzerinden gerçekleştirsin, evden çıkmadan tüm ihtiyaçlarını çözebilsin diye tam bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Milletçe en önemli gündemimiz toplum sağlığımızı koruyabilmek. Bireyselden ticariye kadar, tüm kesimler rahat olsun. Bu dönemde herkes rahatlıkla finansmana erişmeye devam edecek. Milletimizi darda bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.