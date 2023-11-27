VAKIFBANK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023: Vakıfbank sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Semsinav.ankara.edu.tr ANKSEM ekranı

Vakıfbank sınav giriş belgesi ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. 7 Ekim tarihinde başlayan ve 1 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından sınavlar İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, ve Kahramanmaraş gibi illerin aralarında bulunduğu 23 ilde gerçekleştirilecek. Kuruma; Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı ile şube ve müşteri iletişim merkezi için Memur alınacak. Sınav 2 Aralık Cumartesi günü saat 10'da yapılacak. Aralık ayı yaklaşırken Vakıfbank sınav giriş belgesi ekranı incelenmeye başlandı. Vakıfbank sınav yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Vakıfbank sınav giriş belgeleri başvuruda bulunan adaylar tarafından 27 Kasım 2023 - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında edinebilecek.

VAKIFBANK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Vakıfbank sınav giriş belgesi Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek.

VAKIFBANK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ







