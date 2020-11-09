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Vakıflar Genel Müdürlüğü(VGM) İŞKUR alımları... İlkokul ve lise mezunu VGM'ne koruma memuru ve temizlik personeli başvurusu formu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:59 | Son Güncelleme

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İŞKUR aracılığı ile koruma memuru ve temizlik personeli alımı yapıyor. VGM'nin koruma personeli alımları ve temizlik personeli başvurusu İŞKUR kaydı ile yapılacak. VGM koruma memuru alım şartları nedir araştıran vatandaşlar, başvuru detaylarına ulaşmaya çalışıyor. VGM temizlik personeli başvurusu nasıl yapılır merak eden vatandaşlara öncelikle kayıt işlemlerinin İŞKUR'dan yapıldığını belirtelim. İşte VGM koruma personeli ve temizlik görevlisi alım duyurusu...

Vakıflar Genel Müdürlüğü(VGM) İŞKUR alımları... İlkokul ve lise mezunu VGM'ne koruma memuru ve temizlik personeli başvurusu formu!

Vakıflar Genel Müdürlüğü yapılacak kura çekimi ve sözlü sınav ile birlikte 10 kişilik silahlı koruma memuru ve 2 kişilik temizlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar için vatandaşların öncelikle İŞKUR kaydını yaptırması gerekiyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan kayıt işleminin ardından başvuru yapacak adaylar arasında yapılan sözlü sınav sonrasında alımlar yapılacak. En az ilkokul mezunu kişiler arasından yapılacak alımlar için vatandaşlar başvuru detayını merak ediyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA MEMURU VE TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) İŞKUR aracılığı ile koruma memuru ve temizlik personeli alımı yapıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilköğretim ve lise mezunu 10 memur personel alımı yapacak. 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesi kapsamında yapılacak personel alımları için alımların başvuru süreci başladı. VGM'nin koruma personeli alımları ve temizlik personeli başvurusu İŞKUR kaydı ile yapılacak. VGM koruma memuru alım şartları nedir araştıran vatandaşlar, başvuru detaylarına ulaşmaya çalışıyor. VGM temizlik personeli başvurusu nasıl yapılır merak eden vatandaşlara öncelikle kayıt işlemlerinin İŞKUR'dan yapıldığını belirtelim. İşte VGM koruma personeli ve temizlik görevlisi alım duyurusu...Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne alım yapılacak olup başvuru şartları ve detayları şöyledir.

VGM KORUMA VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU DETAYLARI

VGM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2-Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

4-Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak.

5-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

7-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

8-Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

VGM SİLAHLI KORUMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

5188 sayılı Kanun gereği geçerli silahlı özel güvenlik sertifikası ile silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.(Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan.)

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı ceza almamış ve bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma kovuşturma bulunmamak.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 160 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak.

Koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel durumu olmamak(kazanan adaylardan tam teşekküllü Sağlık Kurulu(Heyet) Raporu istenecektir.
İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli sınırları (Merkez ve İlçeleri) içerisinde ikamet ediyor olmak.

VGM TEMİZLİK PERSONELİ ALIM ŞARTLARI NELER?

En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmak.

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak.

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında iç ve dış mekânlarda temizlik hizmeti, bahçe temizliği yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)

İlk başvuru tarihinden önce Erzurum İli ( Merkez ve İlçeler) sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

VGM PERSONEL ALIMLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğüne koruma memuru alımı ve temizlik personeli alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile başladı. VGM koruma memuru alımı ve temizlik personeli alımı ne zaman araştıran vatandaşlar başvuru yapmak için bekliyor. Adaylar başvurularını 09-13 Kasım 2020 tarihi arasında İŞKUR üzerinden yapacaklar. Başvurular sadece 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden giriş yaparak sağlanacak. Resmi İŞKUR internet sitesine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ile giriş bilgilerini doldurarak işlem sağlayabilecek. Ayrıca İŞKUR'a internet üzerinden başvuru yapmakta zorlanan vatandaşlar, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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