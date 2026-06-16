Vakıflara yönelik KDV uygulamasında yeni dönem

Vakıflara bağlı işletmeler için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) kuralları yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Tebliğ kapsamında, Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti verilen vakıfların kurduğu yükseköğretim kurumlarına yönelik KDV istisnası uygulamalarına açıklık getirildi. Buna göre, söz konusu vakıflar tarafından işletilen hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar ile zooloji bahçeleri, parklar, veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarları gibi kuruluşların sunduğu teslim ve hizmetler genel hükümler doğrultusunda KDV'ye tabi olacak.

Ancak bu kuruluşların doğrudan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından işletilmesi durumunda mevcut KDV istisnası uygulaması sürdürülecek. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

GIDA BANKACILIĞI BAĞIŞLARINDA KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetleri yürüten dernek ve vakıflara yapılan bazı mal bağışlarında uygulanacak KDV istisnasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.

Bu çerçevede bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin tesliminde KDV istisnasından yararlanabilecek kuruluşlar arasına Darülaceze de dahil edildi.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR İÇİN KDV İSTİSNASI

Kamu yararı kararı doğrultusunda kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı gerçekleştiren devlet ve kamu tüzel kişilerine devrinde uygulanacak KDV istisnasına ilişkin usul ve esaslar da tebliğde yer aldı.

Buna göre, KDV mükelleflerine ait taşınmazların ilgili kanun kapsamında kamulaştırılması halinde taşınmaz teslimleri KDV'den istisna tutulacak. Taşınmazın edinimi sırasında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV ise teslimin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim hesaplarından çıkarılacak ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının belirlenmesinde gider ya da maliyet unsuru olarak değerlendirilecek.

Kamulaştırmaya ilişkin düzenlemeler ise 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Öte yandan tebliğde yapılan değişiklikle, teminat karşılığında ithal edilen malların teminat hesabına esas ÖTV tutarı üzerinden ödenen KDV'nin, bu malların ihracı nedeniyle hesaplanan iade tutarına dahil edilmesi halinde, doğrudan yüklenimler nedeniyle iadesi talep edilen ve azami iade edilebilir vergi tutarını aşan KDV için vergi inceleme raporu aranmayacak. Bu kapsamdaki iade talepleri genel esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA