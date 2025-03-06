FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Valilikten ekmek fiyatlarına yeni düzenleme

Valilikten ekmek fiyatlarına yeni düzenleme

06.03.2025 11:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik Valiliği tarafından ekmek fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Valilikten ekmek fiyatlarına yeni düzenleme

Kentte daha önce sadece 15 TL’ye 240 gram ekmek satılırken, artık 12,50 TL’ye 200 gram ekmek de satılacak. Ayrıca yumurtalı pidenin de 30 TL’yi geçmeyecek şekilde talimatı yazıldı.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm fırınlarda vatandaşlar, 240 gram ekmeği 15 TL’ye, 200 gram ekmeği 12,50 TL’ye, yumurtalı pideyi de 30 TL’ye alabilecek. Yeni fiyat düzenlemesine uyulmasını sağlamak için tüm fırınlarda düzenli denetimler gerçekleştirilecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Tiryakileri üzen haber geldi!Tiryakileri üzen haber geldi!
Otomotiv ihracatında ocak-şubat rekoruOtomotiv ihracatında ocak-şubat rekoru
Anahtar Kelimeler:
Bilecik ekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken ilk paylaşım

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

35 yaş altı yatırımcılar dikkat! Hazine teminatlı kredi imkanı geliyor...

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

'Apartman alamasa da 3 daire alabilir' Fiyatı gram altını solladı

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Benfica'nın tüm derdi Kerem Aktürkoğlu oldu! Dün geceden beri almadığı eleştiri kalmadı...

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen...'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tüm çalışanları ilgilendiriyor... İşte kritik 7 madde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.