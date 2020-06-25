Varlık Barışı’nda son hafta

Yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılması, yurt içindeki varlıkların ise kayıt altına alınılmasına yönelik Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanmak için son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatan Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “Gerçek ve tüzel kişilerin tamamı yararlanabilecek. Varlık Barışı’ndan yararlanabilmek için öncelikle varlıkların beyan edilmesi ve beyan edilen varlıkların bedeli üzerinden yüzde 1 oranında verginin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, yurt dışında sahip olunan varlıkların 3 ay içerisinde Türkiye’ye getirilmesi lazım” dedi.

Düzenlemede son haftaya girildiğini söyleyen Mazars Denge’den Eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, “Varlık Barışı yurt içi ve dışında mükelleflerin/potansiyel mükelleflerin kayıtlı olmayan varlıklarını kayıt almalarına ve milli ekonomiye kazandırmaya yönelik bir düzenlemedir” diye konuştu.

AMAÇ: MİLLİ EKONOMİYE KAZANÇ SAĞLAMAK

Yurt içindeki taşınmazların beyana konu olduğunu ancak yurt dışındakilerin ayrı tutulduğunu uyaran Yayla, “Varlık Barışı, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine imkan sağlamaktadır. Burada, yurt içindeki taşınmazlar beyana konu olabilirken yurt dışındakiler dahil değil, buna dikkat etmek lazım” ifadelerini kullandı.