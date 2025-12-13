Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan, ‘hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefi doğrultusunda yaklaşık yeni bir adımın atılması bekleniyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR!

Adalet Bakanlığının uzun süredir gündeminde yer alan konu, 11. Yargı Paketi’nden beklenen düzenlemelerin başında geliyordu. Ancak mevcut taslakta bu yönde bir madde yer almıyor. İlerleyen günlerde paketin İcra İflas Kanunu bölümünde senetlere ilişkin ek bir düzenleme yapılabileceği konuşulsa da, belirsizlik sürüyor.

Öte yandan, daha önceki yargı paketlerinde de senet sahteciliğine karşı adım atılmaması, mağdurların tepkisini artırmıştı. Hukuki güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan filigran uygulamasının senet dolandırıcılığının önüne geçmesi bekleniyor.

"MUTLAKA BULUNMASI GEREKİYOR"

Hukukçu Faruk Karahan, senet sahteciliğinin vatandaşları mağdur etmesinin yanında ticari ilişkileri de zedelediğini söyledi. Karahan şu cümleleri kurdu:

“Son yıllarda senet sahteciliği suçlarında gözle görülür bir artış var. Borç ilişkilerindeki güvenin yeniden tesis edilebilmesi için ‘filigranlı senet’ uygulamasına bir an evvel geçilerek, buna ilişkin kanuni altyapının oluşturulması adına mevzuatta düzenlemeler yapılması zaruridir. 11. Yargı Paketi’ne eklenmemesi halinde 12. Yargı Paketi’nde muhakkak senet sahteciliğinin önüne geçecek düzenlemeler bulunmalıdır”

Karahan, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin resmî belgede sahtecilik suçunu düzenlediğini ifade ederek, bu suçun cezasının ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olduğunu belirtti.

“MAHKEMELERİN İŞİNİ DE KOLAYLAŞTIRIR”

Hukukçu Aylin Esra Eren de, filigran uygulamasının uzun süredir Adalet Bakanlığının gündeminde olduğunu söyledi. Eren, uygulamanın mahkemelerin işini de kolaylaştıracağını kaydetti. Eren, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Mahkemelerde ‘belge sahte olabilir’ tartışmaları yerine, direkt olarak doğrulama yapılabilir. Filigran yani bir karekod uygulaması ile kayıt altına alınan belgeler birçok muhtemel dolandırıcılık faaliyetinin önüne geçecektir”



İMZA ATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Uzmanlar vatandaşa uyarıda bulunarak, kendilerine gelen kargo ve ürün fiş gibi belgelere imza atmamaları gerektiğini söyledi. İmza atma konusunda hukuken bir zorunluluk olmadığını belirten uzmanlar, vatandaşın sahte senede imza atmaları durumunda hak arama yollarına başvurabileceklerini ve sened imzalayan kişinin, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açılabileceğini belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi