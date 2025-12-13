FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi!

11. yargı paketinde sahte senetler ile ilgili olan tedbir yer almadı. Mağdurlar hayal kırıklığına uğratırken hukukçular filigran uygulamasının gecikmesinin ticari ilişkileri zedelediği uyarısında bulunuyor. Hukukçu Faruk Karahan, "12. Yargı Paketi’nde muhakkak senet sahteciliğinin önüne geçecek düzenlemeler bulunmalıdır” dedi.

Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi!
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan, ‘hukuki güvenliğin artırılması için bono evrakının kayıt altında üretilmesi sağlanacaktır’ hedefi doğrultusunda yaklaşık yeni bir adımın atılması bekleniyor.

Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi! 1

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR!

Adalet Bakanlığının uzun süredir gündeminde yer alan konu, 11. Yargı Paketi’nden beklenen düzenlemelerin başında geliyordu. Ancak mevcut taslakta bu yönde bir madde yer almıyor. İlerleyen günlerde paketin İcra İflas Kanunu bölümünde senetlere ilişkin ek bir düzenleme yapılabileceği konuşulsa da, belirsizlik sürüyor.

Öte yandan, daha önceki yargı paketlerinde de senet sahteciliğine karşı adım atılmaması, mağdurların tepkisini artırmıştı. Hukuki güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan filigran uygulamasının senet dolandırıcılığının önüne geçmesi bekleniyor.

Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi! 2

"MUTLAKA BULUNMASI GEREKİYOR"

Hukukçu Faruk Karahan, senet sahteciliğinin vatandaşları mağdur etmesinin yanında ticari ilişkileri de zedelediğini söyledi. Karahan şu cümleleri kurdu:

“Son yıllarda senet sahteciliği suçlarında gözle görülür bir artış var. Borç ilişkilerindeki güvenin yeniden tesis edilebilmesi için ‘filigranlı senet’ uygulamasına bir an evvel geçilerek, buna ilişkin kanuni altyapının oluşturulması adına mevzuatta düzenlemeler yapılması zaruridir. 11. Yargı Paketi’ne eklenmemesi halinde 12. Yargı Paketi’nde muhakkak senet sahteciliğinin önüne geçecek düzenlemeler bulunmalıdır”

Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi! 3

Karahan, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin resmî belgede sahtecilik suçunu düzenlediğini ifade ederek, bu suçun cezasının ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis olduğunu belirtti.

“MAHKEMELERİN İŞİNİ DE KOLAYLAŞTIRIR”

Hukukçu Aylin Esra Eren de, filigran uygulamasının uzun süredir Adalet Bakanlığının gündeminde olduğunu söyledi. Eren, uygulamanın mahkemelerin işini de kolaylaştıracağını kaydetti. Eren, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Mahkemelerde ‘belge sahte olabilir’ tartışmaları yerine, direkt olarak doğrulama yapılabilir. Filigran yani bir karekod uygulaması ile kayıt altına alınan belgeler birçok muhtemel dolandırıcılık faaliyetinin önüne geçecektir”
Vatandaş bekliyordu: Erdoğan açıklamıştı ama o maddeye yer verilmedi! 4

İMZA ATMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Uzmanlar vatandaşa uyarıda bulunarak, kendilerine gelen kargo ve ürün fiş gibi belgelere imza atmamaları gerektiğini söyledi. İmza atma konusunda hukuken bir zorunluluk olmadığını belirten uzmanlar, vatandaşın sahte senede imza atmaları durumunda hak arama yollarına başvurabileceklerini ve sened imzalayan kişinin, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açılabileceğini belirtti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak30 büyükşehir listede, kolaylık sunulacak
Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı!Asgari ücret görüşmelerinde 'kapalı zarf' detayı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
senet yargı paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.