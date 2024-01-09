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Vatandaş çareyi kredi kartında buldu: Kart borçları 2023'te rekor kırdı

09.01.2024 11:39 | Son Güncelleme:
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Vatandaşın kredi kartı borcu geçen yıl 2,5 kat artışla 1 trilyon TL'yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. 2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

Vatandaş çareyi kredi kartında buldu: Kart borçları 2023'te rekor kırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, kredi kartı borçluluğu 2023 yılında rekor seviyeye yükseldi. 2022 yılında 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.

Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığıyla birlikte vatandaş çareyi kredi kartında buldu.
NTV'de yer alan habere göre, kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti. Bu dönemde tüketici kredileri yüzde 12 daraldı. BDDK'nın 2023 yılı verilerinde taşıt kredilerinde genişleme göze çarpıyor. Taşıt kredileri 2023'te yüzde 93 arttı.

Aynı yıl konut kredileri ise adeta durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26'lık daralma anlamına geliyor. 2023 borçluluk karnesi incelendiğinde ise bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.

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