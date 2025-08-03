Vatandaş şaşkın! 2026'da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000'i aşıyor

Emlak vergisine esas metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından her dört yılda bir belirleniyor. Komisyon; belediyenin yanı sıra, defterdarlık, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor. 2026'da geçerli olacak emlak vergisi tutarları 30 Haziran'da muhtarlıklara tebliğ edildi. Son artışlar, enflasyon ve döviz kuru artışlarını açık ara geride bıraktı.
BirGün'ün haberine göre pek çok bölgede arsa ve arazi metrekare birim değerleri 10 katı aşkın artış gösterdi. Bu yükselişin, emlak vergisi tutarlarına doğrudan yansıması bekleniyor.
2021–2025 dönemi:
Enflasyon artışı: %350–525 arası
2026 belirlemeleri:
Metrekare değeri artışı: %1000 ve üzeri
Bu grupların dışındaki herkes, yeni belirlenen vergi tutarlarından etkilenecek.
Vatandaşlar, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. 30 Haziran’da bildirilen kararlar için dava süresi, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025’e kadar uzuyor.
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