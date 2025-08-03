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Vatandaş şaşkın! 2026'da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000'i aşıyor

2026'da geçerli olacak emlak vergisi tutarlarındaki artış gündem oldu. Bazı bölgelerde yüzde 1000’i aşan artışlar yaşanması vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Vatandaş şaşkın! 2026'da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000'i aşıyor

Emlak vergisine esas metrekare birim değerleri, takdir komisyonları tarafından her dört yılda bir belirleniyor. Komisyon; belediyenin yanı sıra, defterdarlık, vergi dairesi, tapu müdürlüğü, ticaret odası ve muhtarlık temsilcilerinden oluşuyor. 2026'da geçerli olacak emlak vergisi tutarları 30 Haziran'da muhtarlıklara tebliğ edildi. Son artışlar, enflasyon ve döviz kuru artışlarını açık ara geride bıraktı.

10 KATI AŞAN ARTIŞLAR

BirGün'ün haberine göre pek çok bölgede arsa ve arazi metrekare birim değerleri 10 katı aşkın artış gösterdi. Bu yükselişin, emlak vergisi tutarlarına doğrudan yansıması bekleniyor.

Vatandaş şaşkın! 2026 da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000 i aşıyor 1

2021–2025 dönemi:

Enflasyon artışı: %350–525 arası

2026 belirlemeleri:

Metrekare değeri artışı: %1000 ve üzeri

Vatandaş şaşkın! 2026 da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000 i aşıyor 2

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler
  • Sadece emekli maaşı alanlar
  • Engelliler, gaziler, şehit dul ve yetimleri
  • 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olanlar

Bu grupların dışındaki herkes, yeni belirlenen vergi tutarlarından etkilenecek.

Vatandaş şaşkın! 2026 da geçerli olacak artış gündem oldu: Yer yer yüzde 1000 i aşıyor 3

30 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILABİLİYOR

Vatandaşlar, takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemelerinde dava açabilir. 30 Haziran’da bildirilen kararlar için dava süresi, adli tatil nedeniyle 7 Eylül 2025’e kadar uzuyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi arsa arazi
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