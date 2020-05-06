Vatandaş ve işletmelere devletten büyük destek! İşte salgın döneminde sağlanan destekler...

Her alanda çarpıcı bir şekilde etkisini gösteren koronavirüs salgını devletleri, vatandaşları için önlemler almaya yöneltti. Ülkeler başta sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok alanda vatandaşlarının daha güvende hissetmesi için tedbirlerini arttırdı.

Ülkemizde de koronavirüs salgınına dair alınan tedbirler, salgının bulaşma hızını azaltmak ve pandemiyi kontrol altına almak için konulmuştur. 10 Ocak 2020 tarihinde kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanlarında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulmuştur. Bilim Kuruluna danışarak alınan tedbirlerin yanında devlet destekleri ile vatandaşların nefes alması sağlanmıştır.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Avrupa ülkelerine kıyasla aldığı tedbirler ile salgını geciktiren Türkiye'de koronavirüs vakaları Mart ayında görülmeye başladı. 11 Mart 2020 tarihinde başlatılan salgınla mücadelede en büyük darbeyi ekonomi aldı. Yaşanan durgunluğu azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek paketi yayınlanmıştır.