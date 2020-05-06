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Vatandaş ve işletmelere devletten büyük destek! İşte salgın döneminde sağlanan destekler...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve bir anda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Alarmın rengi kırmızı iken ülkeler önlemlerini alarak karantina uygulamalarını hızlı bir şekilde başlattı. Türkiye'de de bir yandan hijyenle ilgili önlemler alınırken bir yandan ekonomik destekler sağlanmaya başlandı.

Vatandaş ve işletmelere devletten büyük destek! İşte salgın döneminde sağlanan destekler...

Her alanda çarpıcı bir şekilde etkisini gösteren koronavirüs salgını devletleri, vatandaşları için önlemler almaya yöneltti. Ülkeler başta sağlık hizmetleri olmak üzere pek çok alanda vatandaşlarının daha güvende hissetmesi için tedbirlerini arttırdı.

Ülkemizde de koronavirüs salgınına dair alınan tedbirler, salgının bulaşma hızını azaltmak ve pandemiyi kontrol altına almak için konulmuştur. 10 Ocak 2020 tarihinde kurulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanlarında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulmuştur. Bilim Kuruluna danışarak alınan tedbirlerin yanında devlet destekleri ile vatandaşların nefes alması sağlanmıştır.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ

Avrupa ülkelerine kıyasla aldığı tedbirler ile salgını geciktiren Türkiye'de koronavirüs vakaları Mart ayında görülmeye başladı. 11 Mart 2020 tarihinde başlatılan salgınla mücadelede en büyük darbeyi ekonomi aldı. Yaşanan durgunluğu azaltmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek paketi yayınlanmıştır.

Konaklama vergisi Kasım ayına kadar devre dışı bırakılacak. Otel sahiplerinin kiralarına ilişkin hak bedelleri ve hasılat payı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde 6 ay süre ile ertelenecek.
İç havayolları ulaşımında 3 ay süre ile KDV oranı %18'den %1'e indirilecek.
Salgından dolayı nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerekli olması durumunda ekstra destek imkanı verilecek.
En düşük emeklilik maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uygun olan ihtiyaç sahiplerine 1.000 TL nakdi yardım yapılacak. Bu yardımlar için 2 milyarlık nakdi kaynak ayrılacak.
Tek başına yaşayan 80 yaş ve üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan bir program devreye sokulacak.
500 bin liranın altında olan konutlar için alınacak kredilendirebilir miktar yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartlacak. Asgari peşinat %10'a düşürülecek.
Yürürlükte olan esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin bir şekilde kullanılacak.
Emeklilerin bayram ikramiyesi erkene çekilerek Nisan ayının başında ödendi.
İstihdamın korunması için işverenin 3 ay boyunca personelini işten çıkarması önlendi.
Uluslararası ticaret kanalları ile temin edilen ticari ilişkilerde aksama olmasını önlemek amacıyla hem üretimde hem de perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek.
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve devlet kurumu klasmanındaki katılım bankaları ödeme zorluğu yaşayan kişiler için 3 ay süre ile erteleme imkanı veya ilave destek sunuyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerinde çalışmaya ara verilecek dönemler için kısa çalışma ödeneği devreye sokuldu. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurular İŞKUR'un kurumsal web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için şartlar şu şekilde belirlenmiştir.

İş yerinde uygulanan çalışma süresinin, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşuluna bakılmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması gerekir.
Kovid-19 nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneği başvurularında son 60 gün sigortalı olunması şartı ile son 3 yıl içinde 450 gün prim ödenmelidir.
Kaynaklar

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