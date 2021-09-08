Vatandaşa ilaç gibi gelecek destekler tek tek açıklandı! Başvurular başladı

Pandemiden sonra pek çok kişi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıları bi nebze olsun hafifletmek amacıyla başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar destek paketlerine başvurmaya başladı. Yalnızca belediyeler değil, kaymakamlık ve valilikten de destek paketleri geldi. Son başvuru tarihini kaçırmayın.
Belediyeler, ihtiyaç sahiplerine iki şekilde yardım yapmaktadır. Bunlardan biri ihtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak kolisiyken, diğeri de kupon ya da nakdi yardımdı. Başvuru şartlarını taşıyanlara bu yardım belediyeler tarafından yapılmaktadır.
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
Yardım dilekçesi
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.
1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;
Çocuk yardımı,
Doğum yardım parası,
Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar,
Dul kadınlara destek yardımları,
Şartlı gebelik için maddi yardımlar,
Bebek maması ve bez yardımı,
2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında
Muhtaçlık maaşları,
Sosyal destek yardımları,
Tıbbi malzeme desteği,
Yatalak hasta bezi yardımları,
Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı,
Evde bakım parası ödemeleri,
Şartlı sağlık destekleri.
3-) 3. Grup Yardımlar Genel
Kira yardımı,
Yakacak yardımı,
Proje geliştirme desteği,
Eğitim/öğretim yardımı,
Bayramlık ve gıda yardımı,
Gıda desteği,
Kıyafet desteği,
Afet yardımları,
65 yaş üstü maaşlar,
Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.
Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır
Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.
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