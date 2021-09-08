Vatandaşa ilaç gibi gelecek destekler tek tek açıklandı! Başvurular başladı

Pandemiden sonra pek çok kişi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Bu sıkıntıları bi nebze olsun hafifletmek amacıyla başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar destek paketlerine başvurmaya başladı. Yalnızca belediyeler değil, kaymakamlık ve valilikten de destek paketleri geldi. Son başvuru tarihini kaçırmayın.

BELEDİYE YARDIMI NEDİR?

Belediyeler, ihtiyaç sahiplerine iki şekilde yardım yapmaktadır. Bunlardan biri ihtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak kolisiyken, diğeri de kupon ya da nakdi yardımdı. Başvuru şartlarını taşıyanlara bu yardım belediyeler tarafından yapılmaktadır.

BELEDİYELERİN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SUNDUĞU YARDIMLAR NELERDİR?

Belediye yaşlı bakım hizmetleri

Şehit ve gazi yakınlarına yardım

Fakir ailelere kira yardımı

Sağlık ve ilaç yardımı

Bebekler için bez ve mama yardımı

Engelli yardımları

Kırtasiye yardımı

Öğrencilere okul yardımı

Belediye bursu

Giyecek yardımı

Sosyal yardım kartı

Belediye yardım parası

Odun ve kömür yardımı

Gıda ve erzak yardımı

Muhtaç asker ailesi yardımı

BELEDİYE YARDIMI İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüdanı fotokopisi

Dilekçe

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.

BELEDİYEDEN NAKDİ YARDIM ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz

Yardım dilekçesi

Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.

Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi

Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge

Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.

KAYMAKAMLIK YARDIMLARI NELERDİR?

1-) 1. Grup Yardımlar Kadınlar için;

Çocuk yardımı,

Doğum yardım parası,

Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar,

Dul kadınlara destek yardımları,

Şartlı gebelik için maddi yardımlar,

Bebek maması ve bez yardımı,

2-) 2. Grup Yardımlar Sağlık Alanında

Muhtaçlık maaşları,

Sosyal destek yardımları,

Tıbbi malzeme desteği,

Yatalak hasta bezi yardımları,

Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı,

Evde bakım parası ödemeleri,

Şartlı sağlık destekleri.

3-) 3. Grup Yardımlar Genel

Kira yardımı,

Yakacak yardımı,

Proje geliştirme desteği,

Eğitim/öğretim yardımı,

Bayramlık ve gıda yardımı,

Gıda desteği,

Kıyafet desteği,

Afet yardımları,

65 yaş üstü maaşlar,

VALİLİKLERDEN ALINAN YARDIMLAR NELERDİR?

Valilikler tarafından vatandaşa sağlanan yardım ve destekler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak gerçekleştirilen yardımları kapsamakta olup bunlar 450 TL olarak ödenen öğrenci yardım parası, kira yardımı, fakirlik maaşı yardım kalemleridir. Bu yardımlardan yararlanmak için kimlik belgesi ve fotokopisi, ikametgah belgesi, geliri olmadığına dair gelir test, başvuru dilekçesi, emekliliğe hak kazanmamış olmak, gayrimenkul ve menkul sahibi olmamak şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Durumu olmayan ve ailesini geçindiremeyen vatandaşlarımız için devletimiz kapılarını açarak bir çok yardımda bulunmaktadır. Maddi yardımların yanı sıra kira, giyecek, yiyecek, yakacak yardımları da verilmektedir. Ülkemizde çok sayıda vatandaşımız açlık sınırının altında yaşamaktadır

Bu nedenle de bir çok aile maddi yetersizlikler sonucunda oldukça sıkıntı yaşamaktadır. Devletimiz ilk olarak İş-kur tarafından işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı sunmaktadır. Bunun yanı sıra çalışamayacak durumda olan ve hiç bir geliri bulunmayan vatandaşlarımız için fakirlik maaşı verilerek bir çok aileye maddi destek sağlanmaktadır.



