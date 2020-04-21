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Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:18 | Son Güncelleme

Otomotiv sektöründeki durgunluğun önüne geçmek için devlet sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi kozunu kullanmıştı. ÖTV indirimli sıfır kilometre araç alımı sektörü hareketlendirmek için belirli bir süre kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıktı. Ancak engelli vatandaşlar için ÖTV indirimi ile araç sahibi olma şansı hala devam ediyor.

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Engelli vatandaşlara, toplumsal hayata katılmaları için birçok alanda sosyal haklar tanınıyor. Bu haklardan en önemlisi araç sahibi olmak isteyen engellilere verilen ÖTV indirimidir. ÖTV indiriminden yararlanmak için belirlenen şartlar ilgili yasa kapsamında belirlenmiştir.

Engellilik durumu araç alımlarda büyük önem taşır. Yüzde 40 ve üzerinde engel oranına sahip vatandaşların sağlık raporu ile engellilik hallerinin tespit edilmesinden sonra ÖTV indirimi ile sıfır kilometre araçlarına sahip olmalarının önü açılmıştır. Peki ÖTV indiriminin sınırı nedir? İşte ÖTV indirimine dair merak edilen detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ NEDİR? KİMLER ÖTV ÖDEMESİNDEN MUAF OLUR?

Özel Tüketim Vergisi olarak bilinen ÖTV, lüks tüketime tabi olan ürünler üzerinden alınan vergileri ifade eder. 2002 yılında Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında uygulamaya alınan ÖTV oranı ürünlere göre değişiklik gösterir.

ÖTV'den muaf olan kişiler ise yasalar çerçevesinde güncellenmiştir. ÖTV'den muaf olan kişiler arasında şehit eşi, çocukları, anne/babası ile gazi ve gazi yakınları, yetkilendirilmiş sağlık kurulundan alınan rapor ile engel durumu kanıtlanan kişiler yer alır.

ENGELLİ KİŞİLERİN ÖTV İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

ÖTV indiriminden yararlanmak için aranılan ilk şart kişilerin yüzde 40 ve üzerinde engel oranına sahip olmasıdır. Bu engel oranının ve durumunun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından verilen rapor ile ispatlanması gerekir. Raporda engele konu olan durumun ve oranın açık bir şekilde ifade edilmesi şarttır.

31 Aralık 2017 tarihine kadar 1.6 lt ve daha düşük motor hacmine sahip araçlar için ÖTV indirimi getirilirken; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren binek otomobillerin silindir hacmine bakılmaz.

ÖTV indirimi ile satın alınan bir aracın 5. yılı dolmadan başka birine satılması mümkün değildir. Aynı şekilde ÖTV indirimi ile araç sahibi olan bir engelli vatandaş 5 yıl dolmadan yeni bir araç satın alamaz.

ÖTV indirimi yalnızca engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle satın alınan araçların ruhsatının engelli vatandaşlara üzerinde kayıt ettirilmesi gereklidir.

Yüzde 40 oranında engel sahibi olan ve engel durumu araç kullanmaya uygun olan kişiler H sınıfı ehliyet ile araçlarına kavuşabilirler. Aynı zamanda sağlık kurulundan alınan raporda "araç kullanmasına engel yoktur" ibaresinin yer alması da önemlidir.

Yüzde 90 ve üzerinde engel oranına sahip olan ve 18 yaşını doldurmamış kişilerin ÖTV indirimi ile araç sahibi olmasında vasi kararı gerekir.

Yüzde 90 ve üzerinde engel sahibi olan ve bu engelin araç kullanmayı önlemesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabaları engelli vatandaşın üzerine kayıtlı olan aracı kullanabilirler. Araç kullanımı için bu kişilerin B sınıfı ehliyete sahip olması yeterlidir.

Engelli vatandaşlar ÖTV ve KDV dahil olmak üzere fiyatı 303 bin 202 TL'yi geçmeyen araçları indirimli satın alabilirler.

Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetler nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi durumunda aracın ilk satın alınma tarihinin üzerinden 5 yıl geçmemiş olsa dahi ÖTV indiriminden yararlanarak yeni bir araç alımına fırsat verilir.

Engelli kişilere ait araçların ödünç verilmesi mümkün değildir. Engelli vatandaş kendisi dışında 3 yakınını daha araç ruhsatına işletebilir ve bu isimlerin aracı kullanmasına izin verilir.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV, ÖTV indirimi, engelli vatandaşlar,

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