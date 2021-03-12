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Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2021 09:37 | Son Güncelleme

E-ticareti denetim kapsamına alacak “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” bugün (12 Mart) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Vatandaşı mağdur edene 500 bin TL ceza

Yeni dönemde e-ticaret platformları ve buralarda ürün satan mağazalar sıkı bir şekilde takip altına alınacak. Vatandaşı mağdur eden e-ticaret platformlarına idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

E-ticaret ile ilgili bu yeni düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Artık vatandaşı mağdur edebilecek her dikkatsiz adımın ciddi yaptırımları olacak. Böylece e-ticaret sektörüne olan güven daha da artacağı gibi, vatandaşı mağdur eden platformlara 50 ila 500 bin lira arasında idari para cezaları da uygulanacak” dedi.

E-ticaretin hızlı bir büyüme gösterdiğini anlatan Çevikoğlu, “Türkiye’de e-ticaretin hacmi 2020 yılında 200 milyar liranın üzerine çıktı. Bu seviye Türkiye’nin önünde uzun ve başarılı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu tip denetim mekanizmaları ile de gelecekte e-ticaretin çok daha hızlı büyümesi teşvik edilmiş olacak” ifadelerini kullandı. Çevikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40’ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. İnceleme sonucunda birçok üründe fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yolları ayırdık. Vatandaşın mağdur olmaması var gücümüzle çalışıyoruz.”

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