Vatandaşı üzen zam haberi! Ramazan pidesinin fiyatı ne kadar olacak? Canlı yayında açıkladı

Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlar ise ramazan pidesinin ne kadar olacağını merak ediyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklama yaptı. Zam beklediğini söyleyen Balcı fiyatın bu sene 10 lirayı bulacağını belirtti.

"GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 55 FARK OLUR"

Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şu ifadeleri kullandı;

"Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

