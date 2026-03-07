Vatandaşın cebinde ‘borç’ var! Yüzde 130 arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, son 2 yılda kredi kartı borçları 2 kat yükseldi. Tasfiye olunacak kredi kartı oranı ise yaklaşık 3 kat arttı.

KREDİ KARTI KULLANICI SAYISI YÜZDE 10 ARTTI!

TBB verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılı Ocak ayında kredi kartı borç tutarı 1 trilyon 266 bin 700 milyon olurken, 2025 Aralık ayında bu tutar 2 trilyon 918 milyara çıktı. Yüzde 130 artış gösteren tutara karşılık kredi kartı kullanıcılarının sayısı yüzde 10 artışla (TBB Risk Merkezi verileri birden fazla kredi kartı olanları tek kabul ediyor) 40 milyon 600 bin kişiye çıktı.

Kredi kartı borçlarının kredi kartı kullanıcılarına oranını gösteren aylık ortalama kredi kartı tutarı ise 34 bin 421 TL’den 71 bin 872 TL’ye yüzde 109 oranında arttı.



ASGARİ ÜCRETE ORANI

Asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 TL, 2025 yılında da 22 bin 104 TL olarak uygulandı. Bu dönemde kredi kartı borçlarının asgari ücrete oranı da yüksek arttı. 2024 Ocak’ta 2 olan oran, 2025 sonunda 3,25’e çıktı.

TASFİYE OLUNACAK KARTLAR

Kredi kartlarında tasfiye olunacak oran ise 2024 yılı başında 1,5 olurken, 2025 sonunda 4,3’e çıktı. Ekim 2025’te 4,4 olan oran kasım ve aralık aylarında geriledi.

Kaynak: Ekonomim