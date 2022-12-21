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Vatandaşlar artık neye şaşıracağını bilmiyor! Marketlerdeki yeni oyun, fiyat farkı şoke etti

21.12.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerdeki fiyat oyununa bir yenisi daha eklendi. Bir markette yüksek fiyattan satılan ürünler market kartı kullananlara daha ucuzdan satılmaya başlandı. Market bunu fırsat olarak duyururken aradaki fiyat farkı ise tüketicileri oldukça şaşırttı.

Vatandaşlar artık neye şaşıracağını bilmiyor! Marketlerdeki yeni oyun, fiyat farkı şoke etti

Artan gıda fiyatlarını bir market fırsata çevirdi. Yüksek fiyattan satışa koyulan ürünler indirim varmış gibi gösterilerek market kartı kullananlara daha ucuzdan satılmaya başlandı. Market bunu bir fırsat olarak duyururken aradaki fiyat farkı görenleri şaşırttı. Vatandaşlar artık ne yapacaklarına şaşırdıklarını ifade ederek bu durumun 'hırsızlık' olduğunu söyledi.

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MARKET KARTI OYUNU

Tüketici şaştı kaldı. Çünkü bir kilogramlık peynire ilk önce fahiş fiyatlı bir etiket koydular sonra sözde büyük indirim yaptılar. Market kartı olana ucuza, olmayana ise pahalıya sattılar. 245 TL'ye satılan bir peyniri, market kartı ile almanız durumunda 149.90 TL'ye alabileceksiniz. Arada 96 TL'lik fiyat farkı var.

İNTERNETTE DAHA UCUZ

Show Haber'in haberine göre aynı markette aynı peynirin 450 gramı 132,50 TL'ye satılıyor ama market kartına özel 105,90 TL'ye iniyor. Arada 26 TL'lik bir fark var. Markette 105 TL'ye satılan peynir internette 95 TL'ye de 75 TL'ye de bulunabiliyor. Aslında peynirin indirimli gibi gösterilen fiyattan da ucuz olduğu anlaşıldı.

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VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: HIRSIZLIK

Vatandaşlar artık ne yapacaklarına şaşırdıklarını ifade ederek bu durumun 'hırsızlık' olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
market Fahiş fiyat

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