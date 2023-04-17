Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Fiyatlardaki önlenemeyen yükseliş yatırımcıların da planını değiştirdi. Konut satışları düşüşe geçerken arsa, tarla ve iş yeri satışları patladı.

KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Konut fiyatları uçuşa geçti, ev alamayanlar çareyi alternatiflerinde aradı. Arsa, iş yeri ve tarla satışları patladı. Türkiye'de 2022'nin tamamında konut satışları, 2021'e göre yüzde 0,4 düştü, 1 milyon 485 bin 622 konut satıldı. Üstelik bu yılın şubat ayında geçen seneye göre konut satışlarında yüzde 18'lik düşüş kaydedildi. Konut satışındaki düşüş diğer gayrimenkul yatırımlarına yansıdı.

TARİHİ REKOR

Show Haber'in haberine göre konut dışı satışlar tüm zamanların rekorunu kırdı. Konut dışı satışlar, 2021'de tüm satışlara bakıldığında oranı yüzde 50,60, 2022'de 54,07, 2023'ün ilk 2 ayında ise 57,67 ile tarihi rekor kırdı.



