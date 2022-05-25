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Vatandaşlara ve tatlı sektörüne kötü haber! Şeker fiyatları fırladı, yeni zam kapıda...

25.05.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker fiyatları geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 400, geçen aydan bu yana ise yüzde 100 arttı. Marketlerde kilosu 6.5 liradan satılan şekerin fiyatı bir yılın sonunda 24 liraya ulaştı. 220 liradan satılan bir çuval şeker ise bin 100 liraya dayandı. Fiyat artışına hem vatandaşlar hem de tatlı sektöründe çalışan imalatçılar tepki gösteriyor. Yeni zam ise kapıda...

Vatandaşlara ve tatlı sektörüne kötü haber! Şeker fiyatları fırladı, yeni zam kapıda...

Vatandaşlar ve tatlı sektörü şeker fiyatlarında dert yanıyor. Tatlıcaların en çok kullandığı ham maddelerin başında gelen şekerin fiyatı yine yükselişe geçti. Nisan ayında marketlerdeki toz şekerin kilosu 12-15 lira arasındayken, mayıs ayında ortalama 24 liraya yükseldi. 5 kiloluk şeker fiyatları da ikiye katlandı.

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YÜZDE 40 ZAM BEKLENTİSİ

Habertürk TV'de yer alan habere göre imalatçı firmalar şekeri 50 kiloluk çuvallar halinde alıyor. Geçen sene bir çuval şeker 220-250 lira bandındaydı. Geçen ay 550-600 liraya çıktı. Mayıs ayında bin 100 liraya dayandı. Hem müşteriler, hem imalatçılar şekerdeki yüzde 100'lük fiyat artışına tepkili. Şekere gelen zammı ürünlerine çok yansıtamayan ve zarar ettiklerini söyleyen pastane esnafları baklavadan kurabiyeye, pastadan çöreğe tüm tatlılarda zammın kapıda olduğunu söyledi. Yapılacak zammın yüzde 40 civarında olması bekleniyor.

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Bazı vatandaşlar da şeker fiyatlarından dolayı evde tatlı yapmadıklarını söylerken, bazı imalatçılar da şerbetli tatlı yapmayı bıraktıklarını dile getirdi.

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