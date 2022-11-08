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Ucuz alışveriş için yeni dönem başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

08.11.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zincir marketler karşısında zor durumda kalan bakkallar için yeni dönem başlıyor. Mahalle bakkalları bundan böyle 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Gerçekleştirilecek projeyle beraber Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan 120 ürün artık mahalle bakkallarında da satılabilecek. Yapılan bu yeni hamleyle vatandaşın ucuz ürüne daha kolay erişebilmesi hedefleniyor.

Ucuz alışveriş için yeni dönem başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' projesi için kollar sıvandı. Zincir marketlere karşı uzun süredir yaşam savaşı veren mahalle bakkalları artık 'koop bakkal' yani bakkal kooperatifi oluyor. Proje ile Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında satılan ürünler artık mahalle bakkallarında da satılabilecek.

120 ÜRÜN MAHALLE BAKKALLARINDA

Yapılan çalışmayla bakkal esnafının desteklenmesi amaçlanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi bakkallarla anlaşma yapacak. Mahalle bakkalları artık koop bakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan 120 ürün, mahalle bakkallarında da bundan böyle satılabilecek. Proje daha şimdiden mahalle bakkallarını heyecanlandırdı.

'PİYASA İÇİN OLUMLU BİR ŞEY'

Show Haber'de yer alan habere göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir bakkal esnafı "24 yıllık esnafım. Hem vatandaş ihtiyacını giderir. En iyi yer en yakın yerdir. Piyasayı canlandırmak bakımından olumlu bir şey." ifadelerini kullandı.

DS

VATANDAŞ UCUZ ÜRÜNLERE KOLAYCA ULAŞABİLECEK

Proje ile hem küçük esnaf desteklenecek, hem de vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satılan ucuz ürünlere kolayca ulaşabilecek.

KOOP BAKKAL OLMANIN ŞARTLARI NELER?

Koop bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranırken, koop bakkal anlaşması yapan bakkal veya marketler dükkanlarının önüne uyarı levhaları asacak.

Anlaşmalı bakkallar bir rafını Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerine ayıracak. Bakkallara ürünler iskontolu şekilde verilecek. Pilot uygulama önce 6 ilde hayata geçirilecek, sonra yaygınlaştırılacak.

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Bakkal tarım kredi kooperatifi market

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