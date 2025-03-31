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Vatikan'ın para birimi nedir? Vatikan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
31.03.2025 00:12
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Vatikan Şehir Devleti, İtalya’nın Roma şehrinde yer almasına rağmen Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetimsel merkezi olarak kurulmuş olan bağımsız bir devlettir. Ülkenin yerleşik olan nüfusu yaklaşık olarak bin civarındadır.

Vatikan'ın para birimi nedir? Vatikan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim sistemi bulunan Vatikan Şehir Devleti nüfusu açısından olduğu kadar yüzölçümü bakımından da en küçük bağımsız ülke olma özelliğine sahiptir. Papa ülkenin devlet başkanıdır ve tüm sözleri yasa olarak kabul edilir. Devlet başkanı olan Papa aynı zamanda Katolik mezhebinin ruhani lideri olma görevi de üstlenmiştir.

Vatikan'ın para birimi nedir?

Başkenti Vatikan şehri olan ülkede resmi din Katolik Hristiyanlık olarak belirlenmiştir. Üniter teokratik Katolik seçimli mutlak monarşi ile yönetilir. Ülkenin yüzölçümü 0.49 kilometre karedir. Nüfusu ise 764 olarak belirlenmiştir.

Güney Avrupa’da, İtalya’da yer alan Vatikan, ılıman iklimin hakim olduğu bir bölgede yer alır. Alçak tepelerden oluşan ülkenin nüfusunun çoğunluğunu başka ülkelerden gelen İsviçreli muhafızlar ve papazlar oluşturmaktadır.

Aziz Petrus Meydanı ülkenin ana meydanıdır. Korunması ise İtalyan polisinin sorumluluğu altındadır. Vatikan’ın geri kalan kısmında o bölgeleri koruyacak olan bir polis ya da askeri güç bulunmaz. Sadece İsviçreli Muhafızlar Kıtası tarafından güvenlik sağlanır. Ülkenin para birimi ise Euro'dur.

Vatikan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası para kodları ISO 4217 adı verilen uluslararası standartlar teşkilatı tarafından belirlenen standart ile belirlenmektedir. ISO 4217 kodu para birimi kodu olarak da bilinir ve bazı ülkelerde döviz büroları yalnızca bu kodları kullanarak işlem yapmaktadır. Kodlar üç haneli olur ve tüm para birimlerine ait bir kod vardır.

Vatikan’da para birimi olarak Euro kullanılmaktadır. ISO 4217 uluslararası koduna göre Euro kodu EUR olarak kısaltılmıştır. Euro para biriminin simgesi ise € şeklindedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Vatikan
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