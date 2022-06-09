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Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

09.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stokçuluk yapanlara ve fiyatları etkileyenlere ağır ceza verilmesini öngören 6. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bu kapsamda fiyatları etkileme suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Stokçuluk suçunda da hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 2 yıldan 3 yıla yükselecek.

Ve Meclis’te kabul edildi: Fiyat etkileme ve stokçuluk yapan…

Bir yandan enflasyon rakamlarının yüzde 73,5 seviyesine gelmesi diğer yandan fırsatçılık yapanlar nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Gıda fiyatlarının düşmesi için daha önce atılan KDV indirimi adımı atılmış, denetimler daha etkin hale getirilmiş, Rekabet Kurumu kestiği milyonlarca liralık cezalarla stokçuluk yapanların önüne set koymuştu. Şimdi ise çok daha ciddi bir hamle yapıldı. Bu kapsamda fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

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HAPİS CEZALARININ SÜRESİ ARTIYOR

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile fiyatları etkileme suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Stokçuluk suçunda da hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 2 yıldan 3 yıla yükselecek.

Her iki suçun da örgütlü işlenmesi halinde söz konusu cezalar bir buçuk kata kadar artırılabilecek. Böylece, fiyat etkileme ve stokçuluk suçu işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.

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Düzenlemeyle hakim ve savcı yardımcılığı da hayata geçirilecek. Sınavı kazananlar Türkiye Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimden sonra "hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı" olarak atanacak.

Teklifle ayrıca, noterlerde gayrimenkul satışı yapılmasının önü açılacak.


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