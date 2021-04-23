Vebitcoin kapandı mı, neden kapandı? Vebitcoin'de parası olanlar ne yapacak?

Vebitcoin internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kapandığını duyurdu. Son dönemlerde oldukça popüler olan kripto paralara pek çok kişi yatırım yapıyor. Thodex kripto para borsasında dün yaşanan gelişmelerin ardından bugün Vebitcoin'de kapanması kafalarda soru işareti yarattı. Peki, Vebitcoin battı mı? Vebitcoin'den para nasıl çekilir? İşte, detaylar...

VEBİTCOİN NEDEN KAPANDI?

Kapandığı ve battığı iddiaları ile gündeme gelen Vebitcoin tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

MASAK VEBİTCOİN HESAPLARINA BLOKE

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.