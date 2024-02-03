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Vedat Işıkhan'dan SGK için dikkat çeken sözler! 'Gıptayla bakılan bir Sosyal Güvenlik Sistemi'ni yönetiyoruz'

03.02.2024 12:02 | Son Güncelleme:
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Antalya’da düzenlenen istişare toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Dünya'ya rol model olan, sürekli takip edilen, gıptayla bakılan ve örnek alınan bir Sosyal Güvenlik Sistemi'ni yönetiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz 85 milyon vatandaşımızın güvencesi, umudu ve geleceğinin teminatıdır. Türkiye yüzyılını emeğin, üretimin ve istihdamın yüzyılı yapmakta kararlıyız” dedi.

Vedat Işıkhan'dan SGK için dikkat çeken sözler! 'Gıptayla bakılan bir Sosyal Güvenlik Sistemi'ni yönetiyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Serik ilçesi Boğazkent Mevkiinde bulunan bir otelde düzenlenen Antalya İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıdan bakan yardımcıları, birim amirleri, SGK ve İŞKUR'un il müdürleri hazır bulundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren ve 8 aylık bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını belirten Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Bu süre zarfında, hem çalışma hayatımız hem de ülkemiz adına çok önemli adımlar attık. Asgari ücret, 7. Dönem toplu sözleşme müzakereleri, memur ve emeklilerimizin aylıklarında yapılan artışlar, destekler ve deprem yardımları gibi birçok icraatı hayata geçirdik. Bunların hepsini hep birlikte, başarıyla gerçekleştirdik. Attığı her adımda sürekli hedef büyüten bir Türkiye olarak, artık önümüzde daha büyük hedefler bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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“İHTİYAÇ DUYULAN HER ANDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMALISINIZ”

Üç beş yıllık değil; yüzyıllık planlar yapan, sahip olduğu potansiyelin ve öz değerlerin farkına varan, görüş mesafesini gittikçe artıran, gelecek ufkunu sürekli genişleten bir Türkiye olduğuna dikkat çeken Bakan Işıkhan, “Başta bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın gelecek politikaları bakımından mihenk taşı olarak gördüğümüz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu "Türkiye Yüzyılı" hedefimiz var. Yediden yetmişe ülkemizin her bir ferdinin bu hedefe odaklanması, bu vizyonun farkındalığını taşıması önem arz ediyor. "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edecek yönetim kadroları olarak bu vizyonun ruhunu, öncelikle bizim taşımamız gerekiyor. Her biriniz kendinizi, adeta şehrinizin çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu bakanı olarak görerek, ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olmalısınız” dedi.

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“GIPTAYLA BAKILAN VE ÖRNEK ALINAN BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ'Nİ YÖNETİYORUZ”

Bakan Işıkhan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, artık kendine 'yüzyıl vizyonu' kazandırmış bir ülkenin mihenk taşlarından biridir. Bütün icraatlerimizi bu hakikatin farkındalığıyla gerçekleştireceğiz. Bu anlamda özellikle Bakanlığımız kurumları ve kurum yöneticileri olarak ne kadar hızlı, pratik ve sonuç odaklı çalışabilirsek o ölçüde başarılı oluruz. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, devletimiz adına nasıl bir birliktelik ve ekip ruhuyla çalışıyorsa, bizler de kurum yöneticilerimiz ve personellerimizle aynı ruhu yansıtan bir ekip olarak üzerimize düşeni yapacağız. Dünya'ya rol model olan, sürekli takip edilen, gıptayla bakılan ve örnek alınan bir Sosyal Güvenlik Sistemi'ni yönetiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz 85 milyon vatandaşımızın güvencesi, umudu ve geleceğinin teminatıdır. Aynı zamanda kurumumuz, devlet ile vatandaş arasındaki bağı ve vatandaşlarımızın devletimize olan güvenini sağlayan kurumdur. İl müdürlerimiz başta olmak üzere, tüm SGK çalışanlarımızın insanımızla iletişimi, milletimizin ihtiyaç ve taleplerine yaklaşımı ne kadar şefkatli ve problem çözme odaklı olursa, vatandaşlarımızla aramızdaki bağ da o denli gelişecektir.”

EMEKLİ AYLIKLARINDA FARK MÜJDESİ

2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emekliler için yüzde 49,25'te eşitlediklerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, “Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat’ta, Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat’ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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“TÜRKİYE YÜZYILINI EMEĞİN, ÜRETİMİN VE İSTİHDAMIN YÜZYILI YAPMAKTA KARARLIYIZ”

İŞKUR bugün istihdam ve çalışma hayatı denildiği zaman bir dünya markası haline geldiğini belirten Bakan Işıkhan, sözleri şöyle tamamladı:

“Sosyal Güvenlik Sistemimiz gibi İŞKUR da dünyada parmakla gösterilen ve sürekli takip edilen bir İş ve İşçi Bulma Sistemi’ni temsil etmektedir. Yerli ve milli sanayimiz başta olmak üzere her alanda özgünlük ve bağımsızlık temel şiarımızdır. Hamdolsun bunu başarmak adına çok ciddi adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Bu hamlelerin doğal bir sonucu olarak daha fazla istihdam, daha nitelikli işgücü ve daha müreffeh yaşam şartları vatandaşlarımız adına en temel hedefimiz olmuştur. Türkiye'yi kur ve enflasyon oyunlarıyla teslim almaya çalışanlara verilecek en büyük cevap, devlet-millet el ele mücadele etmek ve istihdama katılarak müreffeh bir toplum olma yönünde çalışmaktır. Mücadelenin en büyüğü ise yediden yetmişe her bir ferdin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmasıdır. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin, üretimin ve istihdamın yüzyılı yapmakta kararlıyız. Sizlerin de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum. Kayıt dışı istihdamı ve işsizliği azaltıp, istihdamı, girişimi ve güçlü sosyal güvenlik sistemimizin hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz.”Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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