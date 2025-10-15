FİNANS

Vedat Milor'un da tavsiye listesindeydi! 2009'da 'en iyisi' seçilmişti... 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti

Vedat Milor'un tavsiye listesinde yer alan İstanbul'un 58 yıllık tarihi lokantasından kötü haber geldi. 2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilen İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Lokanta, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti, ancak mahkeme ise ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi.

Devrim Karadağ

İstanbul'un ünlü mekanlarından olan Tarihi Şahin Lokantası'ndan iflas haberi geldi. Beyoğlu'nda bulunan 58 yıllık lokanta, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Ancak mahkeme şirketin ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi.

Mahkemenin kararına göre Tarihi Şahin Lokantası’nın iflas tasfiyesi İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

'EN İYİ ESNAF LOKANTASI' SEÇİLMİŞTİ

Ekonomim'de yer alan habere göre; tarihi lokanta, 2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilmişti.

VEDAT MİLOR'UN DA TAVSİYE LİSTESİNDEYDİ

Tarihi Şahin Lokantası aynı zamanda Vedat Milor'un da tavsiye listesinde bulunuyordu.

