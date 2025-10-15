Vedat Milor'un da tavsiye listesindeydi! 2009'da 'en iyisi' seçilmişti... 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti

İstanbul'un ünlü mekanlarından olan Tarihi Şahin Lokantası'ndan iflas haberi geldi. Beyoğlu'nda bulunan 58 yıllık lokanta, son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Ancak mahkeme şirketin ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi.
Mahkemenin kararına göre Tarihi Şahin Lokantası’nın iflas tasfiyesi İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Ekonomim'de yer alan habere göre; tarihi lokanta, 2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilmişti.
Tarihi Şahin Lokantası aynı zamanda Vedat Milor'un da tavsiye listesinde bulunuyordu.
