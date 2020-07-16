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Vekaletle kurban bağışı arttı! Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2020 16:26 | Son Güncelleme

Vekaletle kurban bağışında artış yaşanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2’nci Başkanı İhsan Açık; bağışların geçen seneye göre %25 artış gösterdiğini belirtti. Peki, 2020 vekaletle kurban fiyatları ne kadar?

Vekaletle kurban bağışı arttı! Vekaletle kurbanlık fiyatları ne kadar?

Vekaletle kurban kesimi programı; bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile beraber “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” teması ile gerçekleşecek. Vekaletle kurban bağışı ile yurt içi ve yurt dışında 20 milyondan fazla muhtaç insana yardım eli uzatılması amaçlanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2’nci Başkanı İhsan Açık; bağışların şu an 112 bin hisse olduğunu ve geçen yıla göre %25 artış gösterdiğini belirtti. Beklentilere göre ilerleyen günlerde sayı çok daha hızlı artacak. İhsan Açık; koronavirüs nedeniyle bağış rakamlarının arttığını açıkladı. Peki, vekaleten kurbanlık fiyatları 2020 yılı için ne kadar?

Diyanet kurbanlık bağış fiyatları 2020

Vekaletle kurbanlık fiyatları her sene değişkenlik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 2020 vekalet kurban ücretleri açıklandı. Diyanet kurbanlık bağış 2020 yılı fiyatlarını belirledi. 2020 vekaletle kurbanlık ücretleri yurt içi için 975 TL, yurt dışı için ise 825 TL olarak belirlendi. Şimdi vatandaşlar Diyanet’in gerçekleştirdiği program kapsamında vekaleten kurban bağışı nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor.

Vekaletle kurban bağışı yapılacak yerler

Vekaletle kurbanlık fiyatları Diyanet tarafından belirlendikten sonra vatandaşlar, bağışlarını nasıl yapacaklarını merak etmeye başladı. Erbaş’ın açıklamalarına göre bağışlar farklı yollarla gerçekleştirilebiliyor. İsteyen vatandaşlar bağışlarını tdv.org ya da bagis.tdv.org internet siteleri üzerinden online olarak yapabiliyor veya mobil bağış uygulamalarını akıllı telefonlarına indirerek kurban vekaletlerini verebiliyorlar.

Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile de vekaletle kurban bağışı sağlanabiliyor. İsteyen vatandaşlar 0312 416 90 00 numarasını arayarak da kurban vekaleti konusunda detaylı bilgi alabiliyor.

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