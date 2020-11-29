Venezuela'da Pandemide Kıyafet Satışları Yüzde 80 Azaldı

21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizin boyutlarının en somut görüldüğü noktalardan biri de halkın alım gücünde yaşanan düşüş.

Asgari ücretin aylık 3 doların altına düştüğü ülkede, yapılan araştırmalar halkın yüzde 55’inin aylık 60 doların, yüzde 76’sının ise 100 doların altında bir gelire sahip olduğunu ve her 4 kişiden en az üçünün mutfak giderlerini bile karşılayamadığını gösteriyor.

Venezuela’da pandemiyle birlikte halkın alım gücünün daha da azalması, beslenme ve barınma ile birlikte üç zorunlu ihtiyaçtan biri olan giyinme ihtiyacının giderilememesine neden oluyor.

Venezuela Giyim Sanayii Odası Cavedid’in verilerine göre ülkede karantinada geçen son sekiz ayda yapılan kıyafet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azaldı.

Cavedid Genel Sekreteri Mariela Osorio, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde giysi üretiminde yüzde 50’den fazla düşüş yaşandığını belirtti. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte sektörün üretim kapasitesinin yüzde 10’lara kadar düştüğüne dikkat çeken Osorio, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik tahribattan dolayı yılbaşı satışlarında da kayda değer bir artış beklemediklerini söylüyor.