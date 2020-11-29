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Venezuela'da Pandemide Kıyafet Satışları Yüzde 80 Azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Venezuela’da pandemiyle birlikte halkın alım gücünün daha da azalması, beslenme ve barınma ile birlikte üç zorunlu ihtiyaçtan biri olan giyinme ihtiyacının giderilememesine neden oluyor

21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da krizin boyutlarının en somut görüldüğü noktalardan biri de halkın alım gücünde yaşanan düşüş.

Asgari ücretin aylık 3 doların altına düştüğü ülkede, yapılan araştırmalar halkın yüzde 55’inin aylık 60 doların, yüzde 76’sının ise 100 doların altında bir gelire sahip olduğunu ve her 4 kişiden en az üçünün mutfak giderlerini bile karşılayamadığını gösteriyor.

Venezuela’da pandemiyle birlikte halkın alım gücünün daha da azalması, beslenme ve barınma ile birlikte üç zorunlu ihtiyaçtan biri olan giyinme ihtiyacının giderilememesine neden oluyor.

Venezuela Giyim Sanayii Odası Cavedid’in verilerine göre ülkede karantinada geçen son sekiz ayda yapılan kıyafet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azaldı.

Cavedid Genel Sekreteri Mariela Osorio, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde giysi üretiminde yüzde 50’den fazla düşüş yaşandığını belirtti. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizle birlikte sektörün üretim kapasitesinin yüzde 10’lara kadar düştüğüne dikkat çeken Osorio, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik tahribattan dolayı yılbaşı satışlarında da kayda değer bir artış beklemediklerini söylüyor.

Ulusal Meclis verilerine göre 2013’ten bu yana ekonominin yüzde 90 küçüldüğü ülkede, son 8 aydır devam eden karantina uygulamaları, yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki durdurulamayan yükseliş, elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kesintiler, akaryakıt kıtlığı gibi sorunlar giyim sektörünün yaşadığı sorunlardan bazılarını oluşturuyor.

Cavedid raporlarında son yirmi yılda tekstil üretimi yapan işyeri sayısında yüzde 80 azalma yaşandığını ve mevcut koşullarda Venezuela’da üretim maliyetlerinin uluslararası standartların üzerine çıktığını, bu yüzden sektördeki aktörlerin yerli üretimi bırakarak ithalata yöneldiği kaydediliyor.

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