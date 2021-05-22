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Vergi borçları silinecek mi? Vergi borçları ne zaman yapılandırılacak?

22.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifi meclise sunuldu. Buna göre meclise sunulan torba yasada borç yapılandırmasının yanında vergi ve matrah artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve stok düzeltmeleri gibi konular ile ilgili pek çok yeni düzenleme bulunuyor.

Vergi borçları silinecek mi? Vergi borçları ne zaman yapılandırılacak?

Vergi mükelleflerinin bir süredir beklediği borç yapılandırması konusundaki teklif meclise sunuldu. Buna göre vadesi 30 Nisan tarihinden önce kesinleşen borçların yapılandırılmasına ilişkin torba yasa meclisin gündeminde yer aldı.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA
AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.

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BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS
Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.
Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.

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PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK İNDİRİM
Peşin ödemeyi tercih eden borçlular ise, hesaplanan ÜFE tutarının yüzde 90 oranındaki indiriminden yararlanabiliyor. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara, ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Teklifte dava açma süresi geçmemiş veya dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılıyor.


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