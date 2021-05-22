Vergi borçları silinecek mi? Vergi borçları ne zaman yapılandırılacak?

Vergi mükelleflerinin bir süredir beklediği borç yapılandırması konusundaki teklif meclise sunuldu. Buna göre vadesi 30 Nisan tarihinden önce kesinleşen borçların yapılandırılmasına ilişkin torba yasa meclisin gündeminde yer aldı.

30 NİSAN ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA

AK Parti’nin meclise sunduğu torba yasada borç yapılandırmasının yanı sıra, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

15 maddelik torba yasa teklifi, vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçların yapılandırılmasını içeriyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırma için başvuru yapmak isteyen adaylar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Kanun kapsamında, alacakları işlenmiş olanların gecikme faizleri silinecek ve onun yerine YI-UFE katsayısı ile yeni faiz hesaplanacak.

Borçlular borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanıyla ikişer ayda bir ödeyebilecek. Yapılandırma sonrasında ilk taksit ödemesi ise 2021 Eylül ayında yapılacak.