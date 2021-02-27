Vergi borcu yapılandırma ödemesi ne zaman bitiyor? Bu hafta sonu vergi daireleri açık mı? İşte borç yapılandırma son ödeme tarihi!

Vergi borcu yapılandırma ödemesi ile ilgili olarak son tarih yaklaştı. Bu nedenle vatandaşlar ödeme konusunda araştırma içerisine girdi. Yapılandırma için başvuru yapan mükellefler, yapılandırılan borçlarının peşin veya taksitli ödeme yönünde tercihte bulunmuştu. Şimdi ilk taksit ödemesinin son günü merak ediliyor.
Taksitli ödemede ilk taksitler için ve peşin ödeme için son gün 1 Mart 2021 Pazartesi günü olan belirlendi. Taksitli ödemeyi tercih etmiş olan vatandaşların, ilk iki taksidi süresinde ve eksiksiz olarak ödemesi gerekiyor. Vatandaşların yapılandırma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksitlerini de 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar ödemesi önem taşıyor.
Borç yapılandırma ödemesi için yapılandırılan borcun tamamının 1 Mart 2021 günü sonuna kadar ödenmesi durumunda gecikme zammı ve gecikme faizi yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 90 indirim yapılıyor, katsayı da alınmıyor. Bu indirimden, peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerin yanı sıra taksitli ödeme seçeneğini tercih etmesine rağmen yapılandırılan borcun tamamını 1 Mart 2021 tarihi sonuna kadar ödeyecekler de faydalanabiliyor.
7256 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun getirdiği imkanlarda azami ölçüde faydalanılabilmesi için ödemeleri 1 Mart günün sonuna kadar vergi dairelerine, yetkili bankalara (vezne, internet bankacılığı, mobil uygulama, banka kartı ile kredi kartı) ve PTT’ye yapılması gerekiyor. Peki, hafta sonu vergi daireleri kaça kadar açık?
Yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Şubat Cumartesi ve 28 Şubat Pazar günlerinde vergi daireleri açık bulundurulacak. Bu doğrultuda 1 Mart günü yoğunluk olmaması adına 27 Şubat ve 28 Şubat günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde vatandaşlar, yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.
Ödeme yapmak isteyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından yapılandırılan borcun ödemesini yapmak için sokağa çıktıklarını gösterir belgesi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.
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