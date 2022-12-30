Vergi dilimleri için 48 saatten az kaldı! 105 bin TL olur mu? 17 milyon kişiyi ilgilendiriyor, resmi açıklama bekleniyor

Tüm çalışanların ortak dertlerinden biri olan gelir vergisinde düğüm henüz çözülmedi. Yılın bitmesine iki gün kaldı ama henüz gelir vergisi dilimleri güncellenmedi. Çalışanlar her yeni güne Resmi Gazete'yi takip ederek başlıyor. Geçen yıl 21 Aralık'ta açıklanan düzenlemenin hala yapılmaması merak konusu oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yeniden değerleme oranını işaret ederek "Yüzde 122 oranında güncellenecek" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada "Vergi dilimleriyle ilgili çok net olarak söyleyeyim yüzde 122,9 değerleme var" diye konuşmuştu.
Bakan Nebati'nin söylediği gibi olursa; ilk dilim 70 bin TL'ye yükselecek.
Bunun yanında gözler bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağına çevrildi. FOX Haber'de yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanırsa ilk dilimin sınırı 105 bin TL'ye çıkacak.
Vergi dilimlerinin sınırı ne kadar yükseltilirse, çalışanlar o kadar geç bir üst dilime geçecek. Yani, daha az vergi ödeyecek.
O sebeple tüm gözler gelecek güncellemeye çevrilmiş durumda.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Bu asgari ücretten daha önemli. Asgari ücret 7 milyonu ilgilendiriyor. Bu ise 17 milyonu ilgilendiriyor. Vergi dilimi ile ilgili adil bir çözüme ihtiyaç var" demişti.
Memurlar ise sabit oranlı bir gelir vergisi istiyor. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının yükseltilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Çalışma Bakanı, yüzde 15 ile yüzde 40'a kadar çıkan vergi oranları için Hazine Bakanlığı'nın çalışma yaptığını duyurmuştu.