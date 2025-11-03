FİNANS

Vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? Bugün netleşiyor... Gözler saat 10'daki enflasyon rakamlarında

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün belli olacak. Saat 10.00'da açıklanacak kritik rakamlar sonrası Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. "Vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı da netleşecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Devrim Karadağ

Enflasyon rakamları için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da düzenlenecek toplantıyla açıklayacak. TÜİK'in açıklayacağı kritik enflasyon rakamlarıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Bu da vergi, harç ve ceza lar gibi birçok kaleme zam gelecek demek oluyor. Peki Ekim ayı enflasyon tahminleri ne? Vergi, harç ve ceza zamları ne kadar olacak? işte detaylar...

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK?

Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun Ekim'de yüzde 2.69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre; eylül ayında yüzde 33.29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.05'e düşmesi de beklentiler arasında.

VERGİ, HARÇ VE CEZA ZAMLARI NETLEŞECEK

Öte yandan bugün enflasyon verileriyle birlikte Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılacak.

Enflasyon rakamları Merkez Bankası'nın (TCMB) politikası için de pusula niteliğinde. TCMB son toplantısında 1 puanlık faiz indirimine gitse de enflasyonla mücadeleye ilişkin sıkı duruş mesajlarını korumuştu.

7 Kasım Cuma günü, yılın 4'üncü enflasyon raporu açıklanacak.

