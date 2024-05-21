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Vergi incelemesi başlarını ağrıttı: Maliye'den 7 milyar liralık rekor ceza

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.05.2024 09:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı vergide usulsüzlük yapanlara göz açtırmıyor. Sektör sektör yürütülen incelemelerde bu kez sıra demir çelik sektöründeydi. Rekor bir ceza kesen Maliye iki şirkete 7 milyar liralık fatura çıkardı...

Vergi incelemesi başlarını ağrıttı: Maliye'den 7 milyar liralık rekor ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. İlk olarak demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.

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