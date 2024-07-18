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Vergi paketinin maddeleri çok konuşulmuştu: Adım adım takip edilecek! 20 milyon TL'ye kadar cezası var!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.07.2024 15:22
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok konuşulan vergi paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Kayıtdışılıkla mücadelenin hedeflendiği düzenlemede artırımlı cezalar yolda. Hem IBAN hem de POS cihazı ile ilgili adım atılırken, bunun yanında fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hâllerinde uygulanan cezalar artırımlı olarak 20 milyon TL'yi bulabilir.

Vergi paketinin maddeleri çok konuşulmuştu: Adım adım takip edilecek! 20 milyon TL'ye kadar cezası var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının bir süredir üzerinde çalıştığı Vergi Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Vergi, sosyal güvenlik mevzuatı ile bazı kanunlarda değişiklikler öngören teklif, 53 maddeden oluşuyor. Paketteki bazı vergiler ve ceza artırımları kamuoyunda tartışmalara neden olurken uzman isimlerden de paketin detaylarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, "Burada cezalar özellikle artan ve katlamalı usulde yapılacağını söyleyebiliriz. Bu rakamlar astronomik rakamlara çıkıyor. 20 milyon TL denilen rakamlara kadar da varılabilir." değerlendirmesini yaptı

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TGRT Haber'e konuşan Yılmaz, "Bu torba yasayı şöyle bir özetleyecek olursak, bunun 3 maddesi sosyal güvenlik hukuku ile ilgili. Bazı maddeleri ise tamamen vergi düzenlemesiyle alakalı. Vergi düzenlemesini çok kısa özetleyecek olursak, özellikle cezaların çok fazla arttırıldığını, bununla ilgili kayıt dışının kayıt altına alınmasıyla alakalı çok önemli maddelerin yer aldığını söyleyebiliriz." dedi.

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"DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, AVUKAT, ESNAF HEPSİNİ ETKİLİYOR"

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat çeken maddelerden bir tanesinde serbest meslek erbabı dediğimiz doktorlar, diş hekimleri, avukatlar hatta işte esnaf, ticarethane olan işte kurumlar vergisi gelir vergisi bunların hepsi kapsıyor. Bunlarla alakalı % 20'lik kazancıyla alakalı tespitler yapılacak. Nasıl olacak bu?

Gelir İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla defterdarlık tarafından görevlendirilen memurlar imkanıyla burada bulunan firmalara ayda 3, yılda 12'den az olmayacak şekilde çeşitli denetimler yapılacak. Buradaki denetimler doğrultusunda sizin günlük kazançlarınız tespit edilecek ve buradaki günlük kazançlar aylık kazanca oranlanacak. Devamında da buradaki orantılama aylıklar ve yıllık kazançlara orantılanacak.

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"ORAN ORANTI HESABI YAPILACAK"

Geriye dönük olarak sizin beyan etmiş olduğunuz yıllık kazancınız ve bunun üzerinden de vergi tahakkuk ettiğinden dolayı bunlara bir oran orantı hesabı yapılacak. Eğer buradaki oran orantı hesabı sonucunda çıkacak olan matrah kıstası sizin geçmiş dönemde beyan ettiğinizin altında olursa vergi dairesi bünyesinde izaha davet komisyonları var. Buradaki komisyonlar vasıtasıyla vergi mükellefleri izaha davete çağrılacak.

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Eğer siz buradaki kazançlarınızın orantılanmasıyla alakalı makul bir izahınız yoksa orada arada kalan farklar, vergi, ziyan cezası, özel usulsüzlük cezası, şeklinde gerisin geri inceleme yapılan vergi mükelleflerine geri döneceğini söyleyebiliriz.

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CEZALAR 4,5 KAT ARTIYOR

Yine aynı şekilde bakıldığı zaman kayıt dışıyla mücadelede burada bir kat olarak uygulanan cezaların bir buçuk katta 4 buçuk kata kadar olan artışlar söz konusu olacak. Örnek verecek olursak burada özellikle işte 3.400 TL olan özel usulsüzlük cezalarının 30.000 TL ye yükseltilmesi, hatta ve hatta burada cezaya konu olan kıstas ile ilgili yüzde onu oranında da hem kesene hem alana ekstra bir vergi ziyan cezası şeklinde birçok yaptırım söz konusu olacak.

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"CEZA 20 MİLYONA KADAR ÇIKABİLİR"

Burada eğer alıcı 5 gün içerisinde özellikle bu iban ve postlarla alakalı örneklerle anlatmak gerekirse 'Bir işletmeye gittiniz. Orada bir alışveriş yaptınız veya bir hizmet ifasını aldınız. Bununla ilgili size fiş veya fatura ödeme kaybedici cihaz verilmedi. Buradaki belge verilmediğinden kaynaklı siz gidip Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesi ile iletişime geçip bunu ihbar ederseniz 5 gün içerisinde gerçekleşirse orada alıcı olan müşteri kıstasına da cezanın kesilmeyeceği ile ilgili bir detay daha mevcut.

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"ASTRONOMİK RAKAMLARA ÇIKIYOR"

Burada cezalar özellikle artan ve katlamalı usulde yapılacağını söyleyebiliriz. Yani ilk bir takvim yılı dediğimiz 12 aylık süreçte ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsanız belli bir rakam sonrasında tekrardan bu usulsüzlüğü yerine getiriyorsanız ikinci bir kat sonra üçüncü kat, dördüncü kat bu şekilde katlamalı olaraktan uygulanan rakamlar olacak. Bu rakamlar astronomik rakamlara çıkıyor. 20 milyon TL denilen rakamlara kadar da varılabileceğini söyleyebiliriz. "

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi IBAN fatura
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