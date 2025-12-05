FİNANS

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada teklif. kabul edildi ve yasalaştı. Tapu işlemler, araç allım satımı, emlak, bina ve arazi vergileri, UEFA organizasyonlarında n gelir gibi çeşitli konularda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin maddeleri belli oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Teklifle Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenleniyor.

TAPU İŞLEMLER, ARAÇ ALIM SATIMI, KUYUMCULUK, SAĞLIK İŞLEMLERİ...

Tapuda düşük beyana bir kat vergi cezası getirilecek. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak.

Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

UEFA ORGANİZASYONLARINDA GELİR ELDE EDENLER DE TEKLİF KAPSAMINDA

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yapılan değişiklikle UEFA organizasyonlarında gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Çekler ile ilgili düzenleme yapılarak, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31/12/2025'ten 31/12/2028'e uzatılacak.

BİNA VE ARAZİ VERGİ DEĞERLERİ BELLİ OLDU

2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemez. Mükellefiyet tesisi gereken hallerde bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak. Ancak esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemez.

SU SAYAÇLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

1/1/2026 tarihi itibariyle damga süresi geçmiş su sayaçları için 31/12/2028 tarihine kadar muayenesinin yaptırılması veya geçerli muayenesi olan sayaçla değiştirilmesi şartıyla bu sayaçlara el konarak kamuya geçilmesine karar verilemeyecek ve idari para cezası verilemeyecek.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi vergi tapu alım satım
En Çok Aranan Haberler

