Vergi teşvikleri için kanun teklifi: 'Kurumlar vergisi oranlarında indirim'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini açıkladı. Güler "Kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz" dedi. İşte detaylar...

Hande Dağ
AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifini duyurdu. 15 maddelik paketin Meclis'e sunulduğunu açıklayan Güler "Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler "Vergiye gönüllü uyumu artırmak amacıyla yurt dışında bulunan para, altın, döviz varlıklarının 31 Temmuz 2027’ye kadar ekonomimize kazandırılmasının önünü açıyoruz" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; teklife göre kamu alacaklarının tahsilinde kolaylık sağlanıyor. Vergi ve diğer kamu borçlarının tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılırken teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.

YURT DIŞI KAZANÇLARA VERGİ AVANTAJI

Düzenlemeyle birlikte, yurt dışı kazançlarını Türkiye’ye taşıyanlara yönelik vergi avantajları getiriliyor. Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki istisnadan yararlanan kişilerin, istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı yüzde 1 olarak uygulanacak. Ayrıca Türkiye’ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

TEKNOLOJİ ÇALIŞANLARINA HİSSE TEŞVİKİ

Teknogirişim şirketi çalışanlarına verilen pay senetlerindeki vergi istisnası genişletiliyor. İstisna sınırı yıllık brüt ücretin bir katından iki katına çıkarılırken, söz konusu payların tam istisna ile elden çıkarılması için gereken süre 12 yıldan 6 yıla indiriliyor. Payların 2 yıl içinde elden çıkarılması halinde istisnanın tamamı, 2 ila 4 yıl arasında yüzde 75’i, 4 ila 6 yıl arasında ise yüzde 25’i gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİ TANIMLANIYOR

Teklifle “Nitelikli Hizmet Merkezi” tanımı mevzuata giriyor. En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve yıllık hasılatının yüzde 80’ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden elde eden sermaye şirketlerine bu statü verilecek. Bu merkezlerin finansal danışmanlık, stratejik yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi hizmetleri Türkiye’den yürütmesi hedefleniyor.

ÜCRETLERE VERGİ İSTİSNASI GETİRİLİYOR

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası uygulanacak. Buna göre ücretlerin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı (İstanbul Finans Merkezi’nde 5 katı) gelir vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca söz konusu ücretlere ilişkin kağıtlar damga vergisinden de istisna edilecek.

KURUMLAR VERGİSİNDE DÜZENLEME

Teklifle, transit ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi kapsamındaki kazançlara sağlanan indirimlerin “yurt içi asgari kurumlar vergisi” matrahından düşülebilmesine imkan tanınıyor. Böylece teşviklerin etkisinin korunması amaçlanıyor.

VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GETİRİLİYOR

Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki kayıt dışı varlıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılacak. 31 Temmuz 2027’ye kadar yapılacak bildirimlerde, varlıkların belirli sürelerle finansal araçlarda tutulmasına bağlı olarak yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi uygulanacak. Şartların sağlanması halinde bu varlıklar için vergi incelemesi yapılmayacak.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DESTEK

Teknogirişim rozeti bulunan şirketlerin paya dönüştürülebilir borçlanma araçları yoluyla yatırım alması kolaylaştırılacak. Ayrıca “Dijital Şirket” statüsündeki girişimler, kuruluşlarından itibaren 3 yıl boyunca oda kayıt ücreti ve aidatlarından muaf tutulacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NE YENİ TEŞVİKLER

İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik teşvikler de genişletiliyor. Merkezde çalışan ve yurt dışı tecrübesi bulunan personele sağlanan gelir vergisi istisnası tüm katılımcı kurum çalışanlarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılıyor. Ayrıca finansal hizmet ihracatı kazançlarına uygulanan yüzde 100 kurumlar vergisi indiriminin süresi 2031’den 2047’ye uzatılıyor, finansal faaliyet harçlarına yönelik muafiyet süresi ise 5 yıldan 20 yıla çıkarılıyor.

Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte, ihracatın artırılması, döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi ve Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Kurumlar Vergisi
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

