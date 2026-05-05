FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Otomotiv pazarında sert düşüş! Faiz ve savaş vurdu

Otomotiv pazarında sert düşüş sürüyor. Yüksek faiz ortamı ve küresel jeopolitik risklerin etkisi satışlara yansımaya devam ediyor. Nisan ayında toplam pazar sınırlı daralırken, otomobil satışlarındaki düşüş oldukça sert oldu.

Otomotiv pazarında sert düşüş! Faiz ve savaş vurdu
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2026 dönemine ilişkin Otomobil & Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini açıkladı. ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 daralarak 104 bin 298 adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 düşüşle 80 bin 132 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,94 artışla 24 bin 116 adet oldu.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki yıllık düşüş serisi üçüncü ayına girdi.

Otomotiv pazarında sert düşüş! Faiz ve savaş vurdu 1

İLK DÖRT AYDA GERİLEDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 düşüşle 290 bin 870 adet oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,83 artışla 78 bin 826 adet oldu.

PAZARI FAİZ VE SAVAŞ VURDU

Sektör temsilcilerine göre, talep tarafında özellikle yüksek finansman maliyetleri ve tüketicinin daha temkinli hareket etmesi belirleyici oluyor.

Diğer taraftan, ABD-İran savaşının neden olduğu risklerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan artış ve buna bağlı maliyet baskısı da pazarı etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Reuters-Nefes

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırmızı et üretimi 2025'te 1,9 milyon ton olduKırmızı et üretimi 2025'te 1,9 milyon ton oldu
Kapadokya'da balon manzarası, mağara odalar ve Çavuşin’in sakinliği: Garden Inn CappadociaKapadokya'da balon manzarası, mağara odalar ve Çavuşin’in sakinliği: Garden Inn Cappadocia

Anahtar Kelimeler:
Otomobil satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.