Otomotiv pazarında sert düşüş! Faiz ve savaş vurdu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2026 dönemine ilişkin Otomobil & Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini açıkladı. ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 daralarak 104 bin 298 adet olarak gerçekleşti.

Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 düşüşle 80 bin 132 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,94 artışla 24 bin 116 adet oldu.

Böylece otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki yıllık düşüş serisi üçüncü ayına girdi.

İLK DÖRT AYDA GERİLEDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 düşüşle 290 bin 870 adet oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,83 artışla 78 bin 826 adet oldu.

PAZARI FAİZ VE SAVAŞ VURDU

Sektör temsilcilerine göre, talep tarafında özellikle yüksek finansman maliyetleri ve tüketicinin daha temkinli hareket etmesi belirleyici oluyor.

Diğer taraftan, ABD-İran savaşının neden olduğu risklerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan artış ve buna bağlı maliyet baskısı da pazarı etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Reuters-Nefes