Vergi yapılandırma 2020 başvurusu son üç gün... Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Binlerce vergi prim borcu olan vatandaş vergi yapılandırma ne zaman çıkacak sorusuna cevap arıyordu. Vergi yapılandırması çıktı mı, vergi yapılandırması son dakika gelişmeleri mecliste görüşmeler yapılamaya başlandığından bu yana araştırılıyordu. Mecliste yapılan görüşmelerin ardından vergi borcu yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak 17 Kasım 2020 itibari ile resmi olarak başladı. Binlerce vatandaş, vergi borcu yapılandırma ne zaman çıkacak araştırıyordu. Vergi prim borçlarından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, vergi yapılandırma hesaplama 2020 nasıl yapılır araştırıyor. Peki vergi borcu yapılandırma nasıl olacak, ilk vergi borcu taksidi nasıl ve nereye ödenecek? İşte vergi yapılandırma hesaplama 2020 hakkında tüm detaylar... VERGİ YAPILANDIRMA HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar Resmi Gazete'deki haberin ardından vergi yapılandırma hesaplama 2020 nasıl yapılır araştırmasına girdi. Vergi borcu yapılandırma başvurusu nereden yapılacak sorusu bugünün en çok sorulan sorularından birisi oldu. Vergi yapılandırma başvurusu 2020 GİB üzerinden alınacak. Peki vergi borcu faizleri siliniyor mu?

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak. TBMM'de yapılan komisyon görüşmelerinde verilen bir örneğe göre; 100 liralık bir vergiye 80 lira gecikme zammı işledi diyelim.Yapılandırma yeniden hesaplanırken 80 lira silinecek, böyle bir durumda Yİ-ÜFE 40 lira çıktı ve borç 140 liraya düştü. Peşin ödeme yapılırsa ödeme 104 lira olacak.

Bir başka deyişle Yİ-ÜFE tutarının 4 lirası ödenecek, 36 lira silinecek. GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi."

Açıklamada, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde sağlanan kolaylığa da işaret edilerek, "Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları da sağlandı." ifadelerine yer verildi. Söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Vergi yapılandırma hangi tarihten itibaren başlıyor araştıran vatandaşlara 31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacağını belirtelim. Vergi yapılandırma son başvuru tarihi nedir sorusunun cevabı olarak da Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yıl sonuna kadar başvuru yapılacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Vergi yapılandırma işlemi Gelirler İdaresi Başkanlığı'na (GİB) yapılacak. GİB'e e-Devlet bilgileri ile de giriş yapılacak.

Aşağıda görselde bulunan ekran üzerinden başvuru yapılacak. İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ VERGİ YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından vergi borcu yapılandırması yapmak isteyen binlerce kişi vergi yapılandırma nasıl yapılacak, vergi yapılandırma başvurusu nereye yapılacak araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler de şubat ayında başlayacak. İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla, işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteğinin süresi 31 Aralık 2023'e, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde işten çıkarılanlar ile kayıt dışı çalışanları, iş yerlerinde fiilen yeniden çalıştıran ve buna ek ilave istihdam sağlayan işverene nakti ücret desteği verilecek. VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA RESMİ GAZETE'DE Binlerce kişinin merakla beklediği vergi yapılandırma yasalaştı mı sorusunun cevabı 17 Kasım tarihli Resmi Gazete'nin yayınlanması ile geldi ve kesinleşti. Uzun zamandır vergi affı nasıl yapılacak araştıran vatandaşlar, 2020 vergi yapılandırma sürecinin nasıl devam edeceğine dair araştırmalar yapıyordu. Vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlara vergi yapılandırmasının çıktığını ve yıl sonuna kadar başvuru yapılabileceğini belirtelim. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'de görüşülürken, vergi, SGK prim borçları ve KYK borçları gibi birçok borcun yapılandırılmasının ilk 10 maddesi kabul edilmişti. Vatandaşlar bu borçların yapılandırmasının resmen ne zaman başlayacağını araştırıyordu. KYK borçları, Hazine alacakları, Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezalarını kapsayan vergi borçları 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren yapılandırılacak. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alındı. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. Yapılandırmayı esas alan tarih 31 Ağustos 2020 olarak belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen 31 Ağustos'tan önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

VERGİ BORCU AFFI 2020 ÇIKTI MI? TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından vergi borcu yapılandırma 2020'nin yürürlüğe girmesi için vergi yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusunun yanıtı17 Kasım 2020 itibari ile geldi. TBMM'de onaylanan kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı onayından sonra Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile yayımlanmasıyla beraber yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma başvurusu işlemi GİB üzerinden giriş yapılarak yapılacak. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan borçları da yapılandırılabilecek.