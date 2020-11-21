Vergi yapılandırması başladı mı? Vergi affı çıktı mı? Vergi borcu yapılandırma ne zaman, nasıl yapılır?

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Son olarak vergi yapılandırması ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Peki, vergi yapılandırması gelecek mi? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler... VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ Herkesin merak ettiği vergi yapılandırma yasalaştı mı sorusu nihayet yanıt buldu. Bir süredir merakla beklenen vergi yapılandırma teklifi yasalaştı ve yürürlüğe girdi. Vatandaşlar uzun zamandır vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt arıyordu ve vergi affı ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlanmıştı. Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. Belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamına alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen 31 Ağustos'tan önce tespitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN? Vergi yapılandırması meclisten geçti mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili teklif konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB), internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi."

Açıklamada vergi yapılandırması ödeme süreciyle alakalı da bilgi verildi. Bu doğrultuda yapılan açıklamada, taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde sağlanan kolaylığa da işaret edilerek, "Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya 2'şer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenmesi, yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan aslı 100 lira ve altındaki borçların silinmesi, 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları da sağlandı." ifadelerine yer verildi. VERGİ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR? Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerektiği vurgulandı. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların, (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021'e kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağının ve vergi incelemesi yapılmayacağının altı çizildi.

VERGİ BORCU AFFI 2020 SON DAKİKA Kanunla ilgili olarak vergi yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin mükelleflere anlatılması amacıyla bir tanıtım kampanyası başlatırken, atılacak adımlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun yürütülecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında tanıtım kampanyası yürütecek. Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.