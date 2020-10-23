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Vergi yapılandırması gelecek mi? Flaş açıklama! Vergi borcu yapılandırması ne zaman? İşte vergi yapılandırmasında son durum!

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:28 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen vergi yapılandırması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırma süreciyle ilgili açıklama yaptı. Peki, vergi borcu yapılandırması ne zaman olacak? İşte vergi yapılandırması son dakika gelişmesi!

Vergi yapılandırması gelecek mi? Flaş açıklama! Vergi borcu yapılandırması ne zaman? İşte vergi yapılandırmasında son durum!

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, vergi yapılandırması gelecek mi? İşte teklif ve yapılan açıklamalarla ilgili detaylar...

VERGİ YAPILANDIRMASI SON DAKİKA GELİŞMESİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifiyle 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini belirtti. Mehmet Muş, çok sayıda vatandaşın uzun süredir beklediği vergi yapılandırma teklifine ilişkin geniş bir yapılandırma teklifi verileceğini ve 18 taksit imkanı getirileceğini söyledi. Bir süredir çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt olabilecek açıklamaların ardından sürecin nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlandı.

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VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN?

Vergi yapılandırması meclisten geçti mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili teklif konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Mehmet Muş’un TBMM’de yaptığı açıklamada vermiş olduğu bilgilere göre; vergi borcu yapılandırma süreci verginin yanı sıra SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borcu kapsayacak. Şubat 2021 itibarıyla başlayacak olan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma fırsatı sunulacak.

Yasa çıktıktan sonra yıl sonuna kadar müracaat yapılabilecek. Vergi yapılandırması ödeme süreciyle alakalı da önemli bilgilerin verildiği açıklamanın ardından yapılandırmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yasanın çıkacağı tarih beklenmeye başlandı. Yasa çıktıktan sonra vatandaşlar müracaatlarını yapabilecek.

AKP geçen hafta TBMM'ye Cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisini veren ve istihdama verilen destekleri uzatan kanun teklifi sunmuştu. İlgili tekflifte varlık barışı olarak bilinen yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye vergisiz ve inceleme olmadan getirilmesi imkanı da yer alıyordu. İlgili yasanın sunumunda vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasının çalışmasının sürdüğü daha sonra bu yasaya ekleneceği bilgisi verilmişti.

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