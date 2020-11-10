Vergi yapılandırması ne zaman çıkacak? Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlayacak? Vergi yapılandırma affı 2020!

Vatandaşlar uzun süredir vergi yapılandırma ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Bu nedenle vergi yapılandırmasında son durum hakkında araştırmalar yapılıyordu. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifi ile ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. Peki, vergi yapılandırması gelecek mi? İşte yapılan açıklamalarla ilgili detaylar ve güncel gelişmeler...
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borçlarının yeniden yapılandırmasına ilişkin yasa teklifiyle 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini belirtmişti. Mehmet Muş, çok sayıda vatandaşın uzun süredir beklediği vergi yapılandırma teklifine ilişkin geniş bir yapılandırma teklifi verileceğini ve 18 taksit imkanı getirileceğini söylemişti. Bir süredir çok sayıda vatandaşın yanıt aradığı vergi yapılandırma var mı sorusuna yanıt olabilecek açıklamaların ardından vergi affı ile ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği de merak edilmeye başlanmıştı.
Vergi yapılandırması meclisten geçti mi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili teklif konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Mehmet Muş’un TBMM’de yaptığı açıklamada vermiş olduğu bilgilere göre; vergi borcu yapılandırma süreci verginin yanı sıra SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarının da içinde olduğu çok sayıda borcu kapsayacak. Şubat 2021 itibarıyla başlayacak olan ödemeler kapsamında 18 ay taksit ve 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma fırsatı sunulacak.
Yasa çıktıktan sonra yıl sonuna kadar müracaat yapılabilecek. Vergi yapılandırması ödeme süreciyle alakalı da önemli bilgilerin verildiği açıklamanın ardından yapılandırmayı bekleyen vatandaşlar tarafından yasanın çıkacağı tarih beklenmeye başlandı. Yasa çıktıktan sonra vatandaşlar müracaatlarını yapabilecek.
Geçtiğimiz hafta; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırmasına ilişkin madde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifindeki maddeyle, vergi borçları yapılandırılarak borçların 18 taksitle ödenmesine imkan sağlanıyor. Borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için de indirim olanağı tanınıyor.
Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak sorusunun yanıtını da merak ediyor. Teklif, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da getirilecek bu vergi yapılandırması kapsamında yer alacak.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarih itibarıyla sene sonuna dek müracaat etmesi gerekiyor. Vatandaşlara maksimum 18 taksit yapılabilecek ve taksitler de iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması halinde, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleşecek. Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da bu kapsamda yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
TBMM Genel Kurulunda, istihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak.
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